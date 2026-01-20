المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى تجنّب التنقّل إلا للضرورة القصوى
وجّه المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا لمستعملي الطريق، دعا من خلاله إلى توخّي أقصى درجات الحذر، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب المياه خلال الساعات الأخيرة واستمرار تهاطل الأمطار بغزارة عالية.
ودعا المرصد، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إلى تجنّب التنقّل إلا للضرورة القصوى، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه، مؤكدًا تواصل التقلبات الجوية وخطر تشكّل السيول الجارفة وفيضان الأودية، خصوصًا بمناطق الشمال الشرقي والوسط.
كما أوصى بعدم المغامرة بعبور تجمعات المياه حتى وإن بدت ضحلة، نظرًا لإمكانية إخفائها حفرًا أو مطبّات، أو تعرّض السيارة إلى الجرف بفعل قوة التيار.
وطالب المرصد كذلك بـ تخفيف السرعة وترك مسافة أمان مضاعفة، باعتبار أن الرؤية الأفقية محدودة جدًا وأن مسافة الكبح تزداد على الطرقات المبللة.
وحثّ في السياق ذاته على الابتعاد عن حواشي الطرقات والأودية، تجنّبًا لخطر الانزلاقات الأرضية، مؤكّدًا أن الوضع دقيق ويتطلب يقظة تامة من جميع مستعملي الطريق.
ودعا المرصد، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، إلى تجنّب التنقّل إلا للضرورة القصوى، خاصة في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه، مؤكدًا تواصل التقلبات الجوية وخطر تشكّل السيول الجارفة وفيضان الأودية، خصوصًا بمناطق الشمال الشرقي والوسط.
كما أوصى بعدم المغامرة بعبور تجمعات المياه حتى وإن بدت ضحلة، نظرًا لإمكانية إخفائها حفرًا أو مطبّات، أو تعرّض السيارة إلى الجرف بفعل قوة التيار.
وطالب المرصد كذلك بـ تخفيف السرعة وترك مسافة أمان مضاعفة، باعتبار أن الرؤية الأفقية محدودة جدًا وأن مسافة الكبح تزداد على الطرقات المبللة.
وحثّ في السياق ذاته على الابتعاد عن حواشي الطرقات والأودية، تجنّبًا لخطر الانزلاقات الأرضية، مؤكّدًا أن الوضع دقيق ويتطلب يقظة تامة من جميع مستعملي الطريق.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322197