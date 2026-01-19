تواصل أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء اللجان القارة

تتواصل أشغال الجلسة العامة لـالمخصّصة لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، حيث انتهت عمليات التصويت، وفق ما ورد مساء اليوم الاثنين على الصفحة الرسمية للبرلمان.وقد شرعت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت في عمليات الفرز والإحصاء، تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء هذه اللجان.ويضم مجلس نواب الشعب ثلاث عشرة لجنة قارة سيادية، تُعهد إليها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية، وتتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس، وإدخال التعديلات اللازمة عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، إضافة إلى النظر في مختلف الملفات والقضايا الداخلة ضمن اختصاصها، وذلك طبقًا للفصل 49 من النظام الداخلي.ويتعين على كل نائب الانتماء وجوبا إلى إحدى اللجان القارة السيادية، ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس، وفق الفصل 50 من النظام الداخلي. وتتكوّن كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، في حين يتراوح عدد أعضاء بقية اللجان بين عشرة وأحد عشر عضوا.وقد تم تكوين اللجان على أساس الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي، عملا بأحكام الفصل 52 من النظام الداخلي. ويتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها والإشراف على أشغالها وترؤس جلساتها والدعوة للاجتماع بعد إعلام رئيس المجلس، وفي حال غيابه ينوبه نائب الرئيس، ثم المقرّر عند الاقتضاء، وذلك وفقا للفصل 54 من النظام الداخلي.وتشمل اللجان القارة السيادية لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، إضافة إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، عقد هذه الجلسة العامة لانتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، مع إقرار جملة من الترتيبات التنظيمية لضمان حسن سير الأشغال.