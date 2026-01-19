Babnet   Latest update 20:48 Tunis

الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على سفرات سفينة قرطاج من 20 الى 22 جانفي 2026  

أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إدخال تعديل على برنامج سفرات السفينة «قرطاج» خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 جانفي 2026، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة بحوض البحر الأبيض المتوسط، وحرصًا على ضمان شروط السلامة والراحة للمسافرين.

وأوضحت الشركة أنّ التعديل يشمل الرحلات التالية:


رحلة تونس – مرسيليا – تونس (من 21 إلى 23 جانفي 2026)


* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 على الساعة 10:00 صباحًا عوضًا عن الثلاثاء 20 جانفي.
* الوصول إلى ميناء مرسيليا: يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة 10:00 صباحًا عوضًا عن الأربعاء 21 جانفي.
* الانطلاق من ميناء مرسيليا: يوم الخميس 22 جانفي 2026 على الساعة 14:00 عوضًا عن الأربعاء 21 جانفي.
* الوصول إلى ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة 12:00 ظهرًا عوضًا عن الخميس 22 جانفي.

رحلة تونس – جنوة ليوم 23 جانفي 2026

* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة 15:00 عوضًا عن الساعة 11:00 صباحًا.

ودعت الشركة حرفاءها إلى الاتصال لمزيد من الإرشادات عبر الأرقام التالية:
71 346 061 – 71 322 802 – 92 256 458.
