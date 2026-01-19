الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على سفرات سفينة قرطاج من 20 الى 22 جانفي 2026  

أعلنتعن إدخال تعديل على برنامج سفرات السفينةخلال الفترة الممتدة من، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة بحوض البحر الأبيض المتوسط، وحرصًا على ضمان شروط السلامة والراحة للمسافرين.وأوضحت الشركة أنّ التعديل يشمل الرحلات التالية:* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يومعلى الساعةعوضًا عن الثلاثاء 20 جانفي.* الوصول إلى ميناء مرسيليا: يومعلى الساعةعوضًا عن الأربعاء 21 جانفي.* الانطلاق من ميناء مرسيليا: يومعلى الساعةعوضًا عن الأربعاء 21 جانفي.* الوصول إلى ميناء حلق الوادي: يومعلى الساعةعوضًا عن الخميس 22 جانفي.* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يومعلى الساعةعوضًا عن الساعةودعت الشركة حرفاءها إلى الاتصال لمزيد من الإرشادات عبر الأرقام التالية: