القصرين: تدشين ساحة تحمل اسم شهيد الواجب الملازم أوّل مروان القادري تخليدًا لتضحياته في مواجهة الإرهاب

تولّى والي القصرين، زياد الطرابلسي، عشية اليوم الإثنين، بمعية تشكيلة أمنية من مختلف الأسلاك، تدشين ساحة تحمل اسم شهيد المؤسسة الأمنية الملازم أول مروان القادري، وتضمّ نصبا تذكاري يحمل صورته، تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحياته في خدمة البلاد.ووقع تدشين الساحة الواقعة في الشارع الرئيسي لمدينة القصرين (شارع الحبيب بورقيبة عند مفترق البنك المركزي) على أنغام النشيد الوطني، وسط حضور جماهيري غفير للمواطنين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الإجتماعية، وبحضور زوجة الشهيد وابنيه ووالده ووالدته، إلى جانب عدد من أفراد عائلته، في لحظة رسمت صورة التضامن الوطني، واحترام التضحيات العظيمة.وقد فارق الشهيد مروان القادري الحياة مساء السبت 3 جانفي 2026 بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، متأثرًا بجروح بليغة أصيب بها خلال مشاركته في عملية أمنية نوعية لملاحقة مجموعة إرهابية بمحيط سوق مدينة فريانة، أين ساهم هو ورفاقه في إحباط جريمة إرهابية مدبرة لإثارة الفوضى والإرباك، حيث تم تحييد أحد العناصر الإرهابية والقضاء على عنصر ثانٍ، قبل أن يرتقي شهيدًا في معركة التصدي للإرهاب والدفاع عن تراب تونس.والشهيد البطل مروان القادري، في العقد الرابع من عمره، وهو أصيل ولاية سيدي بوزيد ومقيم بمدينة القصرين، وأب لطفلين، ويعدّ من ضمن قافلة شهداء المؤسسة الأمنية الذين قدّموا أرواحهم فداءً لتونس، مجسّدًا أسمى معاني الإخلاص والتضحية ونكران الذات.