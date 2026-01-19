Babnet   Latest update 19:10 Tunis

عجز الميزان التجاري الطاقي يسجّل شبه استقرار موفّى نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 18:57 قراءة: 0 د, 53 ث
      
سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس موفّى شهر نوفمبر 2025 شبه استقرار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليبلغ 10.009 مليون دينار مقابل 9.974 مليون دينار مع موفّى نوفمبر 2024.

وأوضح المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشرية الوضع الطاقي لشهر نوفمبر 2025، أنّ نسبة تغطية الصادرات للواردات لم تتجاوز 17 بالمائة موفّى نوفمبر 2025.


وسجّلت قيمة صادرات الطاقة مع نهاية نوفمبر 2025 انخفاضًا بنسبة 32 بالمائة، تزامن مع تراجع الواردات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بموفّى نوفمبر 2024.


وبلغ عدد رخص البحث والاستكشاف السارية المفعول في تونس، إلى حدود موفّى نوفمبر الماضي، 12 رخصة، إلى جانب 57 امتياز استغلال، من بينها 44 امتيازًا في طور الإنتاج. كما تمّ خلال الفترة ذاتها حفر بئرين تطويريتين جديدتين ضمن رخصة "شرقي"، وبئر تطويرية ضمن رخصة "جبل قروز"، إضافة إلى بئر استكشافية برخصة "سيدي مرزوق".

وكشفت نشرية المرصد عن انتهاء صلاحية رخص البحث بكل من "المهدية" في جانفي 2025، و"برج الخضراء" خلال شهر جويلية 2025، وكذلك "الزارات" في أوت 2025.

كما تمّ خلال سنة 2025 إحداث امتيازي استغلال جديدين، يتمثّلان في امتياز "عزيزة" خلال شهر جويلية، وامتياز "صباح" خلال شهر أكتوبر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322171

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
14°-11
15°-10
17°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>