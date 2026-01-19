عجز الميزان التجاري الطاقي يسجّل شبه استقرار موفّى نوفمبر 2025
سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس موفّى شهر نوفمبر 2025 شبه استقرار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليبلغ 10.009 مليون دينار مقابل 9.974 مليون دينار مع موفّى نوفمبر 2024.
وأوضح المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشرية الوضع الطاقي لشهر نوفمبر 2025، أنّ نسبة تغطية الصادرات للواردات لم تتجاوز 17 بالمائة موفّى نوفمبر 2025.
وسجّلت قيمة صادرات الطاقة مع نهاية نوفمبر 2025 انخفاضًا بنسبة 32 بالمائة، تزامن مع تراجع الواردات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بموفّى نوفمبر 2024.
وبلغ عدد رخص البحث والاستكشاف السارية المفعول في تونس، إلى حدود موفّى نوفمبر الماضي، 12 رخصة، إلى جانب 57 امتياز استغلال، من بينها 44 امتيازًا في طور الإنتاج. كما تمّ خلال الفترة ذاتها حفر بئرين تطويريتين جديدتين ضمن رخصة "شرقي"، وبئر تطويرية ضمن رخصة "جبل قروز"، إضافة إلى بئر استكشافية برخصة "سيدي مرزوق".
وكشفت نشرية المرصد عن انتهاء صلاحية رخص البحث بكل من "المهدية" في جانفي 2025، و"برج الخضراء" خلال شهر جويلية 2025، وكذلك "الزارات" في أوت 2025.
كما تمّ خلال سنة 2025 إحداث امتيازي استغلال جديدين، يتمثّلان في امتياز "عزيزة" خلال شهر جويلية، وامتياز "صباح" خلال شهر أكتوبر.
