انتاج الكهرباء يرتفع مع موفى نوفمبر الفارط بنسبة 5 بالمائة
ارتفع إنتاج الكهرباء مع موفى شهر نوفمبر 2025 بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ حوالي 18953 جيغاواط/ساعة، في حين سجّل الإنتاج الموجّه إلى الاستهلاك المحلي زيادة بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة نفسها، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، حيث قدّرت مساهمته بحوالي 94 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، التي ساهمت في تغطية حوالي 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.
ارتفاع الطلب على الطاقةشهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بموفى نوفمبر 2025 مقارنة بموفى نوفمبر 2024، حيث سجّل استهلاك البنزين زيادة بنسبة 9 بالمائة، وارتفع استهلاك كيروزان الطيران بنسبة 19 بالمائة، مقابل انخفاض استهلاك الفيول بنسبة 15 بالمائة خلال الفترة نفسها.
كما تجدر الإشارة إلى أن استهلاك فحم البترول شهد بموفى نوفمبر 2025 انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، في حين ارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 6 بالمائة.
وأظهرت نشرية الطاقة أن الطلب على الغاز الطبيعي زاد مع نهاية نوفمبر المنقضي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليبلغ 4,5 مليون طن مكافئ نفط. وقد سجّل الطلب على هذه المادة لإنتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة، لتبلغ حصة هذا الاستعمال حوالي 73 بالمائة من إجمالي الطلب.
وبالتوازي، سجّل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بموفى شهر نوفمبر 2024.
وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، حيث قدّرت مساهمته بحوالي 94 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء، خاصة من الجزائر، التي ساهمت في تغطية حوالي 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.
ارتفاع الطلب على الطاقةشهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة بموفى نوفمبر 2025 مقارنة بموفى نوفمبر 2024، حيث سجّل استهلاك البنزين زيادة بنسبة 9 بالمائة، وارتفع استهلاك كيروزان الطيران بنسبة 19 بالمائة، مقابل انخفاض استهلاك الفيول بنسبة 15 بالمائة خلال الفترة نفسها.
كما تجدر الإشارة إلى أن استهلاك فحم البترول شهد بموفى نوفمبر 2025 انخفاضا طفيفا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، في حين ارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 6 بالمائة.
وأظهرت نشرية الطاقة أن الطلب على الغاز الطبيعي زاد مع نهاية نوفمبر المنقضي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليبلغ 4,5 مليون طن مكافئ نفط. وقد سجّل الطلب على هذه المادة لإنتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة، لتبلغ حصة هذا الاستعمال حوالي 73 بالمائة من إجمالي الطلب.
وبالتوازي، سجّل استهلاك الغاز في بقية القطاعات ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بموفى شهر نوفمبر 2024.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322168