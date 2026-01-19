انتاج الكهرباء يرتفع مع موفى نوفمبر الفارط بنسبة 5 بالمائة

ارتفاع الطلب على الطاقة





ارتفعمع موفى شهر نوفمبر 2025 بنسبةمقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليبلغ حوالي، في حين سجّلزيادة بنسبةخلال الفترة نفسها، وفق مؤشرات نشرهاوقد اعتمدخلال هذه الفترة بصفة شبه كلية علىلتوليد الكهرباء، حيث قدّرت مساهمته بحواليوتجدر الإشارة إلى، خاصة من، التي ساهمت في تغطية حواليمن الحاجيات الوطنية من الكهرباء.شهدارتفاعا بنسبةبموفى نوفمبر 2025 مقارنة بموفى نوفمبر 2024، حيث سجّلزيادة بنسبة، وارتفعبنسبة، مقابلبنسبةخلال الفترة نفسها.كما تجدر الإشارة إلى أنشهد بموفى نوفمبر 2025بنسبةمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، في حين ارتفعبنسبةوأظهرتأنزاد مع نهاية نوفمبر المنقضي بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ليبلغ. وقد سجّل الطلب على هذه المادةارتفاعا بنسبة، لتبلغ حصة هذا الاستعمال حواليمن إجمالي الطلب.وبالتوازي، سجّلارتفاعا بنسبةمقارنة بموفى شهر نوفمبر 2024.