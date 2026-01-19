نانت الفرنسي يعلن ضم المدافع علي يوسف

اعلن نادي نانت الفرنسي مساء اليوم الاثنين عن انتداب المدافع الليبي ولاعب النادي الافريقي سابقا علي يوسف, لتعزيز صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.واضاف نادي نانت الفرنسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان الدولي الليبي علي يوسف امضى مع الفريق عقدا يمتد الى 2028.يذكر ان نادي نانت يحتل المركز 16 في بطولة الدرجة الاولى الفرنسية لكرة القدم ب14 نقطة.