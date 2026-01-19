Babnet   Latest update 19:10 Tunis

نانت الفرنسي يعلن ضم المدافع علي يوسف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e6b57428285.08963550_filohkgjnqpem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 19:04
      
اعلن نادي نانت الفرنسي مساء اليوم الاثنين عن انتداب المدافع الليبي ولاعب النادي الافريقي سابقا علي يوسف, لتعزيز صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
واضاف نادي نانت الفرنسي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات ان الدولي الليبي علي يوسف امضى مع الفريق عقدا يمتد الى 2028.
يذكر ان نادي نانت يحتل المركز 16 في بطولة الدرجة الاولى الفرنسية لكرة القدم ب14 نقطة.


