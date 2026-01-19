Babnet   Latest update 19:10 Tunis

الانتاج الوطني للنفط الخام يتراجع مع موفى نوفمبر 2025 بنسبة 11 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petrole2016.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 18:31 قراءة: 1 د, 22 ث
      
بلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام، موفى شهر نوفمبر 2025، حوالي 1,14 مليون طن مكافئ نفط، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بموفى شهر نوفمبر 2024، حيث بلغ الإنتاج آنذاك حوالي 1,28 مليون طن مكافئ نفط.

وبلغ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، حوالي 120 ألف طن مكافئ نفط مع موفى شهر نوفمبر 2025، مقابل 126 ألف طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 5 بالمائة.


وشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات، من بينها تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية، والتداعيات الصحية لفيروس كوفيد-19، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول.


وسجّلت حقول النفط، خلال شهر جانفي 2025، حفر بئر تطويرية جديدة ضمن رخصة "شرقي"، إلى جانب حفر بئر تطويرية ثانية في إطار الرخصة نفسها خلال شهر مارس 2025. كما تم، خلال شهر نوفمبر 2025، الشروع في حفر بئر تطويرية ثالثة ضمن رخصة "جبل قروز"، في حين تم خلال شهر أوت 2025 حفر بئر استكشافية برخصة "سيدي مرزوق".

وسجّل إنتاج الغاز التجاري الجاف، بموفى نوفمبر 2025، تراجعًا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بموفى نوفمبر 2024، إذ بلغ حوالي 1,03 مليون طن مكافئ نفط مقابل 1,12 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأرجع المرصد الوطني للطاقة والمناجم هذا الانخفاض أساسًا إلى تواصل التراجع في أهم الحقول، وعدم القيام بمشاريع حفر واكتشافات جديدة.

كما شهدت كميات الإتاوة الجملية انخفاضًا بنسبة 12 بالمائة بموفى شهر نوفمبر 2025، لتبلغ 726 ألف طن مكافئ نفط مقابل 824 ألف طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي المقابل، سجلت الشراءات من الغاز الجزائري ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة مع موفى نوفمبر 2025، لتبلغ حوالي 2593 ألف طن مكافئ نفط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322166

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-13
14°-11
15°-10
17°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>