وزير الشؤون الخارجية يؤدي غدا الثلاثاء زيارة عمل الى الاردن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 19 Janvier 2026
      
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الوزير محمد علي النفطي، سيؤدي يوم غد الثلاثاء، زيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين،أيمن الصفدي.

وتأتي هذه الزيارة، وفق بلا للخارجية، تجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس قيس سعيد وأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية بتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى لبحث سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والجامعي بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاقها، وكذلك لتعميق التشاور والتنسيق حول مجمل القضايا العربية والدولية.

