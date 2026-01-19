Babnet   Latest update 14:46 Tunis

جمعية أصدقاء قرطاج تندد ببناء كشك على الموقع الأثري «بير كنيسية»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696b4a5216bf02.29463476_pekhqlfjongmi.jpg width=100 align=left border=0>
رئيسة جمعية أحباء قرطاج، سلوى الجزيري
نددت جمعية أصدقاء قرطاج بما وصفته اعتداءً صارخًا على الموقع الأثري «بير كنيسية» بمنطقة قرطاج، وذلك إثر إقامة مشروع تجاري عبارة عن كشك فوق قطعة أرض تابعة للموقع.

وأوضحت رئيسة الجمعية سلوى الجزيري عرفة أن متساكني المنطقة تفاجؤوا، يوم الخميس 15 جانفي، بالشروع في تشييد هذا الكشك داخل فضاء أثري محمي، معتبرة أن ذلك يشكل خرقًا واضحًا للتشريعات الجاري بها العمل وتهديدًا مباشرًا لموقع تاريخي بالغ الأهمية، محذّرة من أن يتحول المكان إلى أرض مستباحة لمشاريع مماثلة.

ويصنّف موقع «بير كنيسية» ضمن المناطق الصفراء المحجّر فيها البناء، طبقًا للأمر عدد 1246 لسنة 1985 المؤرخ في 7 أكتوبر 1985 والمتعلق بتصنيف موقع قرطاج. ويضم الموقع كنيسة مسيحية مدفونة تعود إلى القرن الخامس ميلادي، وقد حظي باهتمام واسع من باحثين مختصين ونُشرت بشأنه دراسات علمية داخل تونس وخارجها.


وفي إطار التصدي لهذا التجاوز، شرعت الجمعية في إجراءات قانونية لإلغاء ترخيص إقامة الكشك، حيث تم إعلام المعهد الوطني للتراث، ومراسلة بلدية قرطاج التي أفادت بأن مسؤولية الترخيص تعود إلى الولاية. كما واصلت الجمعية مراسلاتها مع ولاية تونس، إلى جانب توجيه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية تطلب فيها التدخل العاجل لإيقاف الاعتداء.

من جانبه، أكد مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش أن المصالح المختصة عاينت التجاوز واتخذت الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، عبر مراسلة كل من رئيس بلدية قرطاج ووالي تونس، مشددًا على أن الأرض المستغلة منطقة أثرية يُمنع البناء عليها بمقتضى الأمر عدد 1246 لسنة 1985، فضلًا عن كونها من الأملاك المصادرة.

ويُذكر أن موقع «بير كنيسية» يُعد جزءًا من الأراضي المدرجة ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لـ اليونسكو منذ سنة 1979، وقد خضع سابقًا لأعمال حفرية أشرف عليها خبراء المعهد الوطني للتراث أسفرت عن اكتشاف الكنيسة المدفونة تحت الأرض.
