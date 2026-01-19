Babnet   Latest update 17:19 Tunis

منوبة: استبشار الفلاحين بالتساقطات الأخيرة في ظل الحاجة الملحة لتوفير مادة الامونيتر الزراعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696e4ce9766384.60256700_qmiohgjelnkfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 19 Janvier 2026 - 16:44 قراءة: 1 د, 25 ث
      
مع تهاطل كميات هامة من  الامطار في ولاية منوبة تراوحت بين 39 مليمتر(في المرناقية) و9 مليمترات (البطان وبرج العامري)، استبشر فلاحو الجهة بتحسن حالة الانبات بمزارعهم، بينما مازال نقص مادة الامونيتر يمثل عائقا  كبيرا قد يؤثر على مردودية الموسم الزراعي لحاجة المزروعات خلال الفترة الاولى  للتسميد لهذه المادة لدعم نموها  المتوازن وانتاجيتها المرجوة.

اشكال طرحه ممثلو الاتحاد الجهوي للفلاحين في مقر الولاية  منذ الأسبوع الفارط،  خلال اليوم التحسيسي حول الحوكمة الجديدة لصندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، كما تناوله النائب بمجلس النواب صابر الجلاصي مؤكدا في موفى الأسبوع المنقضي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي تسجيل  نقص كبير في عمليات التزود بمادة  الامونتير كعنصر أساسي لنجاح الزراعات الكبرى، وسعيه الى رفع مشاغل الفلاحين بالجهة الى مصالح وزارة الفلاحة وحل هذا الاشكال.

وتأتي هذه الحاجة الملحة لتوفير الأمونيتر نظرا لأهمية المساحات التي برمجتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة للبذر خلال الموسم الفلاحي الحالي، والبالغة 35 ألف هكتار من الزراعات الكبرى اي بنسبة 95 بالمائة من المساحة المبرمجة.

وتتوزع المساحة المزروعة، وفق معطيات مصالح المندوبية، بين القمح الصلب واللين والشعير التريتكال، وأكثر من15 ألف   هكتار من الاعلاف، و1050 هكتار من البقوليات الجافة الخريفية، و760 هكتار من السلجم الزيتي.

وقد تم منذ بداية الموسم، توفير 83% من حاجيات الجهة من البذور الممتازة، بالتوازي مع تزويدها بالأسمدة الكيميائية الضرورية بتوفير كمية 210 أطنان من الـ "د.أ.ب "وثلاثي الفسفاط الرفيع.
كما تم توزيع كمية 3600 قنطار من مادة الامونيتر في البداية، وهي كمية ضعيفة لا تلبي ادنى حاجيات موسم الزراعات الكبرى بالجهة وفق ممثلي القطاع، والذين اكدوا انتظارهم لاستئناف التزود بهذه المادة  في اقرب الاجال وإنقاذ المساحات المزروعة لان الامطار والري لا يكفي خاصة في ظل تهديد بعض الامراض الفطرية والاحتياجات السمادية  الضرورية في هذه الفترة   المخصصة للنمو وامتصاص العناصر الغذائية، وتليها مرحلة التسبيل التي ستحدد بشكل مباشر مستقبل كمية الإنتاج وجودته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322161

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 19 جانفي 2026 | 30 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:32
15:10
12:37
07:30
05:59
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-14
14°-11
15°-10
17°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>