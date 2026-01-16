المسرحية التونسية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تحصد الجائزة الكبرى في الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي

فازت المسرحية التونسية "الهاربات" للمخرجة وفاء الطبوبي بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي، وذلك ضمن فعاليات الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح بالتعاون والشراكة مع وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، في الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي 2026.



وجاء تتويج "الهاربات" بعد أن تابعت لجنة التحكيم برئاسة الفنان الفلسطيني كامل الباشا وعضوية نخبة من المسرحيين العرب، 14 عرضا مسرحيا عربيا شاركت في المسابقة الرسمية. وخلصت بعد نقاشات وتحليلات مستفيضة إلى منح الجائزة للعمل التونسي من تأليف وإخراج وفاء الطبوبي تقديرا لقيمته الفنية والفكرية وجمالياته الإخراجية، بحسب تقرير لجنة التحكيم.



وتعدّ مسرحية "الهاربات" ثمرة إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. وقد تولت وفاء الطبوبي إلى جانب التأليف والإخراج، تصميم السينوغرافيا مقدمة رؤية مسرحية متكاملة تجمع بين العمق الفكري والاشتغال الجمالي. ويشارك في العمل 6 ممثلين هم فاطمة بن سعيدان. ومنيرة الزكراوي ولبنى نعمان وأميمة البحري وصبرين عمر وأسامة الحنايني.وتنطلق حكاية "الهاربات" من فضاء مسرحي يشبه محطة انتظار غامضة حيث تلتقي 5 نساء ورجل في حالة ترقّب لشيء أو شخص لن يأتي. غير أن هذا الانتظار يتحول إلى مجاز وجودي لا بحثا عن الغائب وإنما سعيا إلى المعنى في عالم يتآكل، ليكون هذا الهروب نفسيا وفكرياوليس ماديا فقط من واقع ضيّق ومأزوم إلى خيال أوسع ومن ألم فردي إلى خوف جماعي. ويتحوّل الركح إلى متاهة وجودية تتقاطع فيها صراعات الشخصيات مع ذواتها ومع الآخرين في أسئلة كبرى حول الهوية والمصير وإمكانية الخلاص الفردي في عالم ينهار جماعيا.ويُضاف هذا التتويج العربي الرفيع إلى سجل حافل من الجوائز التي حصدتها "الهاربات"، إذ سبق أن نالت التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، كما فازت بالجائزة الكبرى للدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز الأعمال المسرحية العربية المعاصرة.وتعتبر مسرحية "الهاربات" العمل المسرحي التونسي الرابع الذي نجح في التتويج بهذه الجائزة العربية الكبرى، إذ سبق لمسرحية "زهايمر" للمخرجة مريم بوسالمي وإنتاج المسرح الوطني التونسي التتويج بهذه الجائزة في نسختها الأولى منذ إحداثها سنة 2011 بالأردن، وتحصل المخرج جعفر القاسمي على هذه الجائزة في مناسبة ثانية عن عمله "ريتشارد الثالث" سنة 2014 بالشارقة. وتوّجت مسرحية "البخارة" للمخرج الصادق الطرابلسي وإنتاج مسرح أوبرا تونس (قطب المسرح والفنون الركحية) بهذه الجائزة السنة الماضية (2025) بسلطنة عمان.