منزل تميم : الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا يخصص جائزة الدورة الثالثة للكتاب الشباب وآخر أجل للمشاركة يوم 8 فيفري 2026

يتواصل فتح باب الترشح أمام الكُتاب التونسيين للمشاركة في "جائزة الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا" في دورتها الثالثة، إلى غاية 8 فيفري 2026.

وبعد أن حملت الدورة الثانية من الملتقى اسم الكاتبة فتحية دبش، وخصصت جائزتها للمبدعين الشبان ممن لا تتجاوز سنهم 30 سنة، أعلن المركز الثقافي "ريدار" بمنزل تميم المبادر بتنظيم هذه التظاهرة السنوية، إلى تخصيص جائزة الدورة الحالية من هذه المسابقة، للإصدار الأول في هذا الجنس الأدبي، وبأقلام الكتاب الشباب ممن لا يتجاوز سنهم 18 عاما.

ويُشترط في المجموعة القصصية التي يتم تقديمها أن تكون باللغة العربية الفصحى وأن تكون النصوص الموجودة فيها غير مشاركة في مسابقات أخرى وغير حاصلة على جوائز وغير منشورة في الصحف والدوريات أو على المواقع الالكترونية وألا تشارك في نفس الوقت في مسابقات أخرى.





كما يشترط في العمل المُترشح أيضا أن لا يتجاوز عدد القصص فيه 60 قصة قصيرة جدا في كل صفحة.

وتبلغ قيمة الجائزة الأولى لهذه المسابقة 400 دينار وقيمة الجائزة الثانية 300 دينار والثالثة 200 دينار، وهي جوائز تشجيعية ارتأى القائمون على المركز منحها للشباب بعد أن كان أعلن سابقا أن المسابقة تختتم بمنح جائزة واحدة لا أكثر.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الثلاث للمسابقة قبل انطلاق أشغال الملتقى الوطني للقصة القصيرة جدا بمنزل تميم خلال شهر ماي 2026، كما يتكفل الملتقى بطبع النسخة الفائزة بالمركز الأول في المسابقة ويحتفظ المُلتقى بحقوق طباعة النسخة الأولى، كما تتم دعوة الفائز لمواكبة أشغال الملتقى وتوقيع مجموعته القصصية الفائزة.



