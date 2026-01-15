محاضرة بعنوان الاستثناء التونسي خلال حكم احمد باي مع عرض فيلم "La liberté en acte" ببيت الحكمة يوم 23 جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69690838d06ee2.84951574_nlmpkohfqiegj.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" الجمعة 23 جانفي 2026 على الساعة 15 بقصر المجمع، محاضرة يقدمها الاستاذ عبد الحميد هنية بعنوان الاستثناء التونسي خلال حكم احمد باي (1837 - 1855) وفريقه الاصلاحي.



كما يشهد اللقاء ذاته، وفق منظميه،عرض فيلم "La liberté en acte" للمخرج هشام بن عمار







ويتعلق موضوع الفيلم وفق ما ورد في الورقة التقديمية لهذا اللقاء، بسنة 1846، حيث أصبحت تونس أول دولة في العالم العربي الإسلامي تلغي رسمياً العبودية.

ويعيد الفيلم النظر في هذا الحدث التأسيسي من خلال أسلوب سينمائي حساس وبسيط. كما يسلط الفيلم الضوء على صفحة مجهولة من تاريخ تونس ويدرجها في مسار تفكير عالمي حول الحرية والكرامة والذاكرة.