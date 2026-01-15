مشاركة تونسية هامة خلال الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب من 1 إلى 6 أفريل 2026 بمصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968d411539ef7.92220657_qfmjophilkgne.jpg width=100 align=left border=0>

بمُشاركة ستة أعمال تونسية من بينها ثلاثة ضمن المسابقة الرسمية، تنتظم الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب من 1 إلى 6 أفريل 2026 بمصر.

وتحضر ضمن المُسابقة الرسمية للمهرجان مسرحية "عطش" للمخرجة شيماء فتحي و "إيجا نحكيلك" لأشرف الجلاصي و"مراهين" لخليل رحيمي، في حين تُعرض مسرحية "قمرة حمراء" ضمن عروض برنامج مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، و"النمل والسلام" و "المهرجون" ضمن عروض مسرح الطفل.

وستشهد هذه الدورة من مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب التي تحمل اسم المخرج المصري عصام السيد، مشاركة 41 عملا مسرحيًا من 17 دولة.