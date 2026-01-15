مشاركة تونسية هامة خلال الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب من 1 إلى 6 أفريل 2026 بمصر
بمُشاركة ستة أعمال تونسية من بينها ثلاثة ضمن المسابقة الرسمية، تنتظم الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب من 1 إلى 6 أفريل 2026 بمصر.
وتحضر ضمن المُسابقة الرسمية للمهرجان مسرحية "عطش" للمخرجة شيماء فتحي و "إيجا نحكيلك" لأشرف الجلاصي و"مراهين" لخليل رحيمي، في حين تُعرض مسرحية "قمرة حمراء" ضمن عروض برنامج مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، و"النمل والسلام" و "المهرجون" ضمن عروض مسرح الطفل.
وستشهد هذه الدورة من مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب التي تحمل اسم المخرج المصري عصام السيد، مشاركة 41 عملا مسرحيًا من 17 دولة.
وتحضر ضمن المُسابقة الرسمية للمهرجان مسرحية "عطش" للمخرجة شيماء فتحي و "إيجا نحكيلك" لأشرف الجلاصي و"مراهين" لخليل رحيمي، في حين تُعرض مسرحية "قمرة حمراء" ضمن عروض برنامج مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، و"النمل والسلام" و "المهرجون" ضمن عروض مسرح الطفل.
وستشهد هذه الدورة من مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب التي تحمل اسم المخرج المصري عصام السيد، مشاركة 41 عملا مسرحيًا من 17 دولة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321941