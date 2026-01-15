Babnet   Latest update 15:12 Tunis

مشاركة تونسية هامة خلال الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب من 1 إلى 6 أفريل 2026 بمصر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968d411539ef7.92220657_qfmjophilkgne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 14:47 قراءة: 0 د, 27 ث
      
بمُشاركة ستة أعمال تونسية من بينها ثلاثة ضمن المسابقة الرسمية، تنتظم الدورة العاشرة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب من 1 إلى 6 أفريل 2026 بمصر.
وتحضر ضمن المُسابقة الرسمية للمهرجان مسرحية "عطش" للمخرجة شيماء فتحي و "إيجا نحكيلك" لأشرف الجلاصي و"مراهين" لخليل رحيمي، في حين تُعرض مسرحية "قمرة حمراء" ضمن عروض برنامج مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة، و"النمل والسلام" و "المهرجون" ضمن عروض مسرح الطفل.
وستشهد هذه الدورة من مهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب التي تحمل اسم المخرج المصري عصام السيد، مشاركة 41 عملا مسرحيًا من 17 دولة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321941

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:07
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-11
17°-12
17°-11
15°-10
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026