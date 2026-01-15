مهرجان 27/20 أيام لينا بن مهني من 23 إلى 25 جانفي 2026 بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968d00fe0e754.48680518_hjgemnkqlifop.jpg width=100 align=left border=0>

يحتضن فضاء الريو بالعاصمة من 23 إلى 25 جانفي الجاري فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان 27/20 تكريمًا للناشطة الحقوقية الراحلة لينا بن مهني.

وستفتتح فعاليات المهرجان مع عرض راقص للفنانة مراحم الخضراء وحفل موسيقي تحييه الفنانة روضة بن عبد الله، يليه عرض موسيقي لفرقة سالتيكا وعرض أربعة أفلام وثائقية قصيرة أنجزها المشاركون في المدرسة النسوية لينا بن مهني.

وستنطلق ورشات الدورة قبل يوم من الافتتاح مع ورشة عمل مسرحية بعنوان "ذاكرة الجسد: الكتابة انطلاقا من الأثر" بإشراف وصال العبيدي.





هذا المهرجان الذي ينتظم هذا العام تحت شعار "الكرامة لا تنسى، سردياتنا أقلام حرة"، يتضمن في برنامجه أنشطة متنوعة، من بينها عروض أفلام وثائقية قصيرة، وحفل موسيقي، وورشات عمل في المسرح والكتابة، ورشات مخصصة للأرشيف وحفظ الذاكرة وغيرها، فضلا عن تقديم أعمال المدرسة النسوية لينا بن مهني.

ومن الكتب التي سيتم تقديمها خلال هذه الدورة عمل جماعي بعنوان "أن نمشي فوق زجاج مكسور، محاولات سردية نسوية” للمدرسة النسوية لينا بن مهني تحت إشراف هيكل حزقي وبحضور وتقديم الباحثة في علم "الاجتماع والجندر" أميرة يعقوبي.

وستُختتم فعاليات المهرجان بعرض مسرحي تونسي بلجيكي يحمل عنوان "عملية تحويلية على الراديو" تكريما للينا بن مهني ولعدد من المناضلات النسويات من العالم.



