Babnet   Latest update 15:00 Tunis

فتح باب الترشحات للمشاركة في الدورة 21 لجائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696773e020e0b6.26659928_lijkopemfqhgn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 14:05 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن فتح باب الترشحات للراغبين في المشاركة في الدورة الـ21 لجائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية، وهي جائزة تُمنح سنويا لمؤسسات أو منظمات أو أفراد قدّموا إسهامات بارزة في تعزيز الثقافة العربية، والحوار بين الثقافات، ونشر قيم اليونسكو.
وقد تم تحديد يوم 28 فيفري 2026 آخر أجل لتقديم الترشحات، من أجل الفوز بهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية 30 ألف دولار أمريكي.
وأُنشئت هذه الجائزة عام 1998، ببادرة من حكومة الشارقة، وتُمنح سنويًا لشخصيتين أو مجموعتين أو مؤسستين (أحدهما من بلد عربي والآخر من بلد أجنبي) تقديرًا لإسهامهما الاستثنائي في نشر وتعزيز الفن والثقافة العربية. كما تسلط هذه الجائزة الضوء على الجهود التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالثقافة العربية على المستوى العالمي، مع دعم الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم المتبادل. 

ويندرج منح هذه الجائزة أيضا ضمن برامج منظمة اليونسكو المخصصة للتنوع الثقافي والتقارب بين الثقافات.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التونسيين فازوا بهذه الجائزة في دورات سابقة على غرار تتويج الباحثة التونسية الفرنسية هاجر بن بوبكر في الدورة الـ19 عام 2023، والمفكر التونسي عبد الوهاب بوحديبة عام 2004، كما توج بها الخطاط العالمي فنان الغرافيتي التونسي الفرنسي فوزي خليفي الملقب بـ(السيّدELSEED) عام 2016، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في نشر الثقافة العربية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321873

babnet
Can 2025
 CAN 2025  18:00 Senegal CAN 2025 - Egypte CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Nigeria CAN 2025 - Maroc CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 14 جانفي 2026 | 25 رجب 1447
دخول الليالي السود ورأس السنة العجمية
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:27
15:06
12:35
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-7
18°-9
17°-10
17°-11
17°-11
  • Avoirs en devises 25398,2
  • (13/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,35942 DT
  • (13/01)
  • 1 $ = 2,89508 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/01)     1326,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/01)   26792 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026