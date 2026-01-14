فتح باب الترشحات للمشاركة في الدورة 21 لجائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696773e020e0b6.26659928_lijkopemfqhgn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن فتح باب الترشحات للراغبين في المشاركة في الدورة الـ21 لجائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية، وهي جائزة تُمنح سنويا لمؤسسات أو منظمات أو أفراد قدّموا إسهامات بارزة في تعزيز الثقافة العربية، والحوار بين الثقافات، ونشر قيم اليونسكو.

وقد تم تحديد يوم 28 فيفري 2026 آخر أجل لتقديم الترشحات، من أجل الفوز بهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية 30 ألف دولار أمريكي.

وأُنشئت هذه الجائزة عام 1998، ببادرة من حكومة الشارقة، وتُمنح سنويًا لشخصيتين أو مجموعتين أو مؤسستين (أحدهما من بلد عربي والآخر من بلد أجنبي) تقديرًا لإسهامهما الاستثنائي في نشر وتعزيز الفن والثقافة العربية. كما تسلط هذه الجائزة الضوء على الجهود التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالثقافة العربية على المستوى العالمي، مع دعم الحوار بين الثقافات وتعزيز التفاهم المتبادل.





ويندرج منح هذه الجائزة أيضا ضمن برامج منظمة اليونسكو المخصصة للتنوع الثقافي والتقارب بين الثقافات.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التونسيين فازوا بهذه الجائزة في دورات سابقة على غرار تتويج الباحثة التونسية الفرنسية هاجر بن بوبكر في الدورة الـ19 عام 2023، والمفكر التونسي عبد الوهاب بوحديبة عام 2004، كما توج بها الخطاط العالمي فنان الغرافيتي التونسي الفرنسي فوزي خليفي الملقب بـ(السيّدELSEED) عام 2016، وذلك تقديراً لإسهاماتهم في نشر الثقافة العربية.

