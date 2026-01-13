المشاريع والبرامج الخاصة بمجال التراث لسنة 2026 محور جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69669d06ecf117.02050217_floepqhminkgj.jpg width=100 align=left border=0>

التأمت اليوم االثلاثاء جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية خصّصت للنّظر في أهمّ المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها سنة 2026 في مجال التراث، وذلك بإشراف الوزيرة أمينة الصرارفي وحضور عدد من المديرين العامين المعننين بقطاع التراث صلب الوزارة.



وفي هذا اللقاء أكدت الوزيرة، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، مزيد العناية بنظافة المواقع والمعالم الأثرية والبيئة المحيطة بها، مشدّدة على الالتزام بتنفيذ برامج الترميم والتعهد بالصيانة في الآجال المحددة والاستغلال الأمثل لبرامج التّعاون الدّولي في مجال التراث.







وقد مثّلت الجلسة فرصة لطرح رزنامة المشاريع المبرمجة خلال سنة 2026 لصون التراث وتثمينه والترويج له عبر المؤسسات والإدارات الثقافية المعنية وذات الصلة.

من جهة أخرى، تناول اللقاء أبرز التحضيرات اللوجستية والفنية والتقنية لزيارة وزير الثقافة الإيطالي لتونس بمناسبة افتتاح معرض”لمانيا ماتر بين زاما وروما” بالمتحف الوطني بباردو، يوم 21 جانفي الجاري.



وقد مثّلت الجلسة فرصة لطرح رزنامة المشاريع المبرمجة خلال سنة 2026 لصون التراث وتثمينه والترويج له عبر المؤسسات والإدارات الثقافية المعنية وذات الصلة.من جهة أخرى، تناول اللقاء أبرز التحضيرات اللوجستية والفنية والتقنية لزيارة وزير الثقافة الإيطالي لتونس بمناسبة افتتاح معرض”لمانيا ماتر بين زاما وروما” بالمتحف الوطني بباردو، يوم 21 جانفي الجاري.