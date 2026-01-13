مدنين: إقرار غلق 7 فضاءات طفولة تنشط على غير الصيغ القانونية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695fd22ec49483.62907442_ilqjphgfeokmn.jpg width=100 align=left border=0>

أقرت اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التي تستقطب او تحتضن أطفالا دون الحصول على التراخيص اللازمة او كراس الشروط المنظّم في المجال، غلق 7 فضاءات طفولة بولاية مدنين تنشط على خلاف الصيغ القانونية.

كما أقرت هذه اللجنة، خلال اجتماعها الملتئم اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، باشراف الكاتب العام للولاية خميس المجاهد،ة النظر في مسائل متصلة باستكمال الاجراءات الادارية لبعض الفضاءات الأخرى.