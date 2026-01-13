Babnet   Latest update 14:10 Tunis

المخرجة التونسية البلجيكية ماية عجميه ايطى زلامة تقدم العرض الأول لفيلمها "Têtes Brûlées في سوسة بحضور طاقم العمل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696637e6ad3fd9.98210420_qjmloghfiepnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 13 Janvier 2026 - 13:16
      
سيكون جمهور الفن السابع بسوسة على موعد يوم السبت 17 جانفي 2026 مع العرض الأول لفيلم"Têtes Brûlées للمخرجة التونسية البلجيكية ماية عجميه ايطى زلامة وذلك بحضور طاقم هذا الفيلم الذي يحل بتونس بعد جولة في كبرى المهرجانات العالمية.
هذا العمل الروائي الطويل يطرح قصة فتاة عمرها 12 سنة تواجه صدمة بعد وفاة شقيقها الأكبر المفاجأة، لتجد العزاء في إبداعاتها وقدرتها على الصمود، وذلك حسب ما ورد في بلاغ الإعلان عن العرض.
وسيتم عرض هذا العمل في قاعة خاصة بإحدى المساحات التجارية الكبرى بسوسة على الساعة السادسة مساء.

وشارك في بطولة هذا العمل كل من صفاء غرباوي ومهدي بوزيان ومنير عمامرة وعدنان الهروائي وصابر طابي ونيكولاس ماكولا ومهدي زلمة ومونيا طيب.
وقد سبق لهذا العمل أن شارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي أين قدم عرضه العالمي الأول وحاز تنويهين من لجنة تحكيم مسابقة أجيال، كما شارك في مهرجان سيدني السينمائي الدولي.
الثلاثاء 13 جانفي 2026 | 24 رجب 1447
آخر يوم في الليالي البيض
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:27
15:05
12:35
07:32
06:00
