بن عروس: تقدّم عملية بذر المساحات المخصّصة للحبوب بنسبة 80،4 بالمائة

Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 15:47
      
تقدّمت عمليات البذر في المساحات المخصّصة لزراعة الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025- 2026 في ولاية  بن عروس، بنسبة 80،4  بالمائة، وذلك وفق اخر تحيين صادر عن  المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
وتتابع المصالح الفنية بالمندوبية بشكل دوري تقدّم عمليات البذر في المساحات المخصصة للزراعات الكبرى منذ انطلاقة موسم البذر، ووفقا للإحصائيات المحينة الواردة بآخر تقرير صادر عن المندوبية فقد بلغت  المساحات المنجزة 7795 هكتارا من جملة 9700 هكتار مبرمجة لهذا النوع من الزراعة على كامل الولاية.
وتتفاوت معدّلات الزراعة بين المساحات المخصّصة للحبوب، حيث تمت زراعة 3500 هكتار من الشعير من جملة 4200 هكتار من المساحات المخصصة له ، فيما تمت زراعة 8310 هكتارات من القمح بنوعيه الصلب واللين من جملة حوالي 1050 هكتارا مبرمجة لهذا النوع من الزراعة.

أما بالنسبة للتريتيكال  فقد بلغت المساحات المزروعة منه 90 هكتارا، من جملة 250 هكتارا تمت برمجتها خلال الموسم الحالي.
وتبلغ الكميات المباعة من البذور الممتازة لمختلف الأصناف، وفق ذات التقرير، 3011،5 قنطارا الى جانب 1000 قنطار من البذور العادية تم التفويت فيها كذلك للبيع للفلاحين منذ انطلاق موسم البذر.  
وتستأثر المساحات المخصصة للحبوب في ولاية بن عروس بالحيز الأكبر من إجمالي المساحات المخصصة للزراعات الكبرى والتي تتوزع على زراعات مخصصة للأعلاف، وأخرى للبقول الجافة، الى جانب الزراعات الصناعية التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة أساسا في زراعة السلجم الزيتي.
