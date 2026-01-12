Babnet   Latest update 18:11 Tunis

معرض مدينة بنزرت للكتاب: أكثر 100 دار نشر تقدم 30 ألف عنوان من مختلف المصنفات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964f5ae5f0b49.15949932_gnlhofpkmqeji.jpg width=100 align=left border=0>
بمشاركة أكثر من 100 دار نشر من بينها ثماني دور نشر أجنبية، تحتضن مدينة بنزرت فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض بنزرت للكتاب، الذي انطلق يوم 10 جانفي الجاري ليتواصل على مدى شهر من الزمن.
هذه الدورة التي تحمل شعار "اجعل كتابك أنيسك"، تقدم لزوار المعرض حوالي 30 ألف عنوان يشمل مختلف المصنفات العلمية والأدبية والكتب الموازية وكتب الأطفال، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية التي تجمع بين الندوات واللقاءات الفكرية وعروض الأطفال وورشات وغيرها.
ومن بين الأنشطة الثقافية التي ستكون متاحة لزوار هذا المعرض الذي يُقام في المركب الثقافي الشيخ إدريس، ورشات حية في فنون الخط العربي والفنون التشكيلية، وحصص تقديم كتب ومسابقات بين المدارس إلى جانب معرض وثائقي بعنوان "خرائط ومعالم" ومعرض فنون تشكيلية وورشة في فنون الخط العربي من تأطير المنوبي الجربي.

وسيكون زوار المعرض على موعد مع ندوة حول "إنتاج المضامين الإعلامية والثقافية والإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي يديرها الإعلامي سفيان العرفاوي، وذلك يوم الجمعة 6 فيفري 2026.
ومن العناوين التي سيتم تقديمها خلال هذه الدورة، "أسمر يا أسمراني" للروائي صالح الدمس، و "المعارك الأدبية في تونس بين التكفير والتخوين" لمحمد المي وذلك يوم 16 جانفي 2026، وديوان "أين أنت وأين أنا للشاعرة ليلى الرحموني، وكتاب "فصل... وتراب" لوئام بن عمارة كمون يوم 17 جانفي 2026، وكتاب "المُبعدون: الإبعاد السياسي تجاه وطنيي جهة بنزرت 1938-1944" لفوزي الصدقاوي، يوم 23 جانفي 2026.
كما سيتم أيضا تقديم كتاب "الفكر الإصلاحي العربي الإسلامي ومسألة الاستبداد" لزهير الذوادي و كتاب "الواشمة" لمنى الماجري يوم 24 جانفي، وديوان "بين أحضان الليل" للشاعرة محجوبة بن حميدة و " L'IMPASSE" لمراد ساكت يوم 30 جانفي، بالإضافة إلى كتابي "قراءات في فنون الحكي" لمنية قارة بيبان و"هذه سبيلي" لعبد العزيز كمون، يوم 31 جانفي 2026.

وخلال بداية شهر فيفري سيتم تقديم كتاب "الحروب المغاربية الأمريكية وزيارة سليمان ململي إلى الولايات المتحدة (1784- 1815) لمحجوب السميراني وذلك يوم 1 فيفري 2026 بالإضافة إلى تقديم كتاب "الصحافة الجهوية ببنزرت- القنال والرديون والحديث ذو شجون" لرشيد البكاي يوم 8 فيفري 2026 إلى جانب عديد الأعمال الروائية والقصصية والكتب التاريخية وغيرها.
