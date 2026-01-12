Babnet   Latest update 16:38 Tunis

فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان "جان روش خارج الاسوار"

Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 15:22
      
أعلن، معهد البحوث المغاربية المعاصرة، عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان "جان روش خارج الاسوار"، الذي ينعقد من 14 الى 19 أفريل 2026، بالعاصمة.

ودعا، المعهد، في بلاغ له، الراغبين في المشاركة الى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه، يوم 06 فيفري 2026، على أن يتم الاعلان عن المشاريع المختارة، يوم 27 فيفري 2026.


ويهدف هذا المهرجان، الذي ينعقد بالتعاون مع، لجنة الافلام الاثنوغرافية، الى دعم التنوع الثقافي وتعزيز السينما الإثنوغرافية وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة أفلام وثائقية متنوعة مجانا.


ويتضمن البرنامج عروض أفلام وثائقية ولقاءات وأنشطة مرتبطة بالسينما الإثنوغرافية مع التركيز على مواضيع تهم المنطقة المغاربية والعالم.

كما سيتم تنظيم ورشات عمل مخصصة لطلبة العلوم الاجتماعية والأنثروبولوجيا البصرية ودراسات السينما.

يشار الى أن مهرجان "جان روش خارج الأسوار"، هو النسخة التونسية للدورة الدولية للمهرجان الدولي للفيلم الإثنوغرافي "جان روش"، وهو تظاهرة سينمائية هامة متخصصة في السينما الوثائقية الإثنوغرافية والأنثروبولوجية.

وقد استضافت تونس لأول مرة هذا المهرجان، في فيفري 2024، ثم في جوان 2025، بهدف توسيع نطاق المهرجان الأصلي الذي تأسس في فرنسا عام 1982، مع التركيز على السينما المغاربية والإفريقية.

ويقدم هذا الحدث الثقافي عروض أفلام تليها نقاشات مع صانعيها لتعزيز التبادل الثقافي والعلمي.
