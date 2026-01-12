دار الثقافة بقبلاط تحتضن فعاليات تظاهرة "فني في بصمة" يومي 16 و17 جانفي الجاري

تنظم، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة، تظاهرة "فني في بصمة" تحت شعار "حياة جديدة"، وذلك يومي 16

و17 جانفي 2026، بفضاء دار الثقافة بقبلاط.





وتندرج هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف وزارة الشؤون الثقافية، في إطار البرامج البيئية الموجهة للحد من التلوث البلاستيكي.ويتميز البرنامج بتنظيم ورشة تصميم فيديو توعوي بمخاطر التلوث البلاستيكي بتقنية الذكاء الاصطناعي بعنوان "وعي ونقاء" فضلا عن تنظيم ورشات في نسيج البلاستيك وتدوير القوارير البلاستيكية.كما سيتمكن المشاركون في هذه التظاهرة من التفاعل واثراء النقاش حول هذه الظاهرة من خلال لقاء حواري بعنوان "الفنون والبيئة".