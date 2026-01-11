Babnet   Latest update 14:36 Tunis

اليونسكو و الصين تفتحان باب الترشح لبرنامج المنح المشترك -السّور العظيم 2026-2027

Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 13:27
      
أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ نشرته على موقعها الرّسمي، بأن منظمة اليونسكو وجمهورية الصين الشعبية، أعلنتا عن  فتح باب التقديم لبرنامج المنح المشتركة اليونسكو/جمهورية الصين الشعبية- السّور العظيم  2026 / 2027، إلى غاية يوم 21 جانفي 2026.
ويستهدف برنامج المنح المشتركة الطلبة من مختلف أنحاء العالم من أجل الدراسة في جامعات الصين الرائدة، ويرمي إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي من خلال دعم الطلبة المتميزين وتحفيزهم على الانضمام إلى مجتمع أكاديمي حيوي ومتعدد الثقافات.
ويمنح برنامج المنح المشتركة اليونسكو/ جمهورية الصّين - السّور العظيم، الفرصة ل 75 طالبا في الدراسات الجامعية والدراسات العليا لمتابعة دراستهم لمدة تتراوح بين سنة واحدة بالنسبة لبرنامج الباحث الزائر أو من سنتين إلى 5 سنوات بالنسبة لبرنامج الماجستير أو الدكتوراه بإحدى الجامعات الصينية (لغة الدراسة الانقليزية أو الصينية).

وتشمل المنحة العديد من المجالات الأكاديمية على مستوى الإجازة والماجستير والدكتوراه، سواء في التخصصات العلمية أو الأدبية وتغطي مجموعة من التكاليف، بما في ذلك الرسوم الدراسية، والإقامة، والتأمين الصحي، وبدل شهري يعين الطلاّب على التكيف مع الحياة اليومية في الصين
ويمكن للطلبة التونسسين الراغبين في الترشح لهذا الرنامج تقديم ملفّاتهم، عن طريق البريد الألكتروني التالي      dgci.dcm.mesrs@mesrs.tn
ويشار إلى أن المشاركة في هذا البرنامج مفتوحة للطلبة 13 دولة عربية ( هي تونس و لبنان والعراق ومصر والجزائر وليبيا والأردن وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا واليمن )  ومن 46 دولة افريقية ومن 32 دولة من آسيا والمحيط الهادي و26 دولة من أمريكا اللاتينية والكارييب و12 دولة من أوروبا ( الشرقية) .

ويمكن الاطلاع على شروط ومراحل تقديم ملف الترشّح، وعلى مختلف المعلومات حول المنح وكيفية التقديم لها، عبر الولوج إلى الرابط التالي   https://www.unesco.org/en/fellowships/greatwall
 
