معرض "لمانيا ماتر بين زاما وروما" من 21 جانفي إلى 21 جويلية 2026 بالمتحف الوطني باردو

يحتضن المتحف الوطني بباردو من 21 جانفي إلى 21 جويلية 2026، معرضا من تنظيم المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع إدارة تثمين التراث الثقافي الايطالية، يحمل عنوان "لمانيا ماتر بين زاما وروما".

وسيُقام الافتتاح الرسمي لهذا المعرض، الذي ينتظم تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي ووزير الثقافة الايطالي السندرو جيلي، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، على أن تُفتح الأبواب أمام الجمهور العرض لزيارته، انطلاقا من يوم الخميس 22 جانفي.

هذا المعرض الذي سيتم تركيزه في قاعة سوسة بمتحف باردو، يُسلّط الضوء على قطع أثرية قادمة من الموقع الأثري زاما ريجيا بولاية سليانة، وهي شواهد مادية على العبادات والممارسات الدينية التي شكّلت التاريخ الروحي للمنطقة.





ويُمثل هذا الحدث امتدادا لمعرض " مانيا ماتر من روما إلى زاما "، الذي انتظم في روما من 5 جوان إلى 5 نوفمبر 2025 بالمنتزه الأثري بروما، كما تندرج في إطار التعاون الأثري التونسي-الإيطالي، والذي تعزّز باتفاق ثنائي تم توقيعه سنة 2024 من أجل صون موقع زاما ريجيا وتثمينه.

