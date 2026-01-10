Babnet   Latest update 18:39 Tunis

معرض "لمانيا ماتر بين زاما وروما" من 21 جانفي إلى 21 جويلية 2026 بالمتحف الوطني باردو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696285506ef9d4.26568291_empolfngkqjih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 17:56 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يحتضن المتحف الوطني بباردو من 21 جانفي إلى 21 جويلية 2026، معرضا من تنظيم المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع إدارة تثمين التراث الثقافي الايطالية، يحمل عنوان "لمانيا ماتر بين زاما وروما".
وسيُقام الافتتاح الرسمي لهذا المعرض، الذي ينتظم تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي ووزير الثقافة الايطالي السندرو جيلي، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، على أن تُفتح الأبواب أمام الجمهور العرض لزيارته، انطلاقا من يوم الخميس 22 جانفي.
هذا المعرض الذي سيتم تركيزه في قاعة سوسة بمتحف باردو، يُسلّط الضوء على قطع أثرية قادمة من الموقع الأثري زاما ريجيا بولاية سليانة، وهي شواهد مادية على العبادات والممارسات الدينية التي شكّلت التاريخ الروحي للمنطقة.

ويُمثل هذا الحدث امتدادا لمعرض " مانيا ماتر من روما إلى زاما "، الذي انتظم في روما من 5 جوان إلى 5 نوفمبر 2025 بالمنتزه الأثري بروما، كما تندرج في إطار التعاون الأثري التونسي-الإيطالي، والذي تعزّز باتفاق ثنائي تم توقيعه سنة 2024 من أجل صون موقع زاما ريجيا وتثمينه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321655

babnet

معرض "لمانيا ماتر بين زاما وروما" من 21 جانفي إلى 21 جويلية 2026 بالمتحف الوطني باردو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696285506ef9d4.26568291_empolfngkqjih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 10 Janvier 2026 - 17:56 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يحتضن المتحف الوطني بباردو من 21 جانفي إلى 21 جويلية 2026، معرضا من تنظيم المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع إدارة تثمين التراث الثقافي الايطالية، يحمل عنوان "لمانيا ماتر بين زاما وروما".
وسيُقام الافتتاح الرسمي لهذا المعرض، الذي ينتظم تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي ووزير الثقافة الايطالي السندرو جيلي، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، على أن تُفتح الأبواب أمام الجمهور العرض لزيارته، انطلاقا من يوم الخميس 22 جانفي.
هذا المعرض الذي سيتم تركيزه في قاعة سوسة بمتحف باردو، يُسلّط الضوء على قطع أثرية قادمة من الموقع الأثري زاما ريجيا بولاية سليانة، وهي شواهد مادية على العبادات والممارسات الدينية التي شكّلت التاريخ الروحي للمنطقة.

ويُمثل هذا الحدث امتدادا لمعرض " مانيا ماتر من روما إلى زاما "، الذي انتظم في روما من 5 جوان إلى 5 نوفمبر 2025 بالمنتزه الأثري بروما، كما تندرج في إطار التعاون الأثري التونسي-الإيطالي، والذي تعزّز باتفاق ثنائي تم توقيعه سنة 2024 من أجل صون موقع زاما ريجيا وتثمينه.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321655

babnet