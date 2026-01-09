Babnet   Latest update 19:37 Tunis

يوم 28 جانفي آخر أجل للترشح للمشاركة في تظاهرة "صوفيات" النجمة الزهراء

أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" أن التظاهرة الموسيقية السنوية "صوفيات"، ستلتئم هذه السنة من 11 إلى 14 مارس 2026 .
ووفق ما جاء في بيان صادر عن المركز، يتعين على الراغبين في المشاركة إرسال ملفات ترشحهم في أجل أقصاه يوم 28 جانفي 2026 على الساعة الواحدة بعد الظهر على العنوان التالي :
info@cmam.tn

وينبغي أن يتضمن الملف مطلب مشاركة، إلى جانب تقديم موجز للمشروع باللغتين العربية والفرنسية وتسجيل سمعي بصري لمقتطفات من المشروع وخمسة صور فنية عالية الجودة وسيرة ذاتية في شكل فقرة باللغتين العربية والفرنسية (150 كلمة).
وجدير بالذكر أن تظاهرة "صوفيات" النجمة الزهراء هي تظاهرة سنوية ينظمها مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، خلال شهر رمضان المعظم، (وتتضمن كل دورة أربع سهرات)، احتفاء بالموسيقى الصوفية، تزامنا مع الأجواء الرمضانية.
الجمعة 09 جانفي 2026
