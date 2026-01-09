قفصة: حجز 16400 قرص مخدر من نوع  "ايريكا" بمنزل في معتمدية المظيلة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6958febc5d6ed1.76635491_pjmqokilfehgn.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيشات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالقصر، امس الخميس، من حجز 16400 قرص مخدر من نوع " الايريكا"، وذلك إثر مداهمة منزل بمعتمدية المظيلة من ولاية قفصة، وفق ما افاد به مصدر أمني من الحرس الوطني لصحفي وكالة تونس إفريقيا للانباء.



واضاف المصدر نفسه، أنه تم ايقاف شخصين خلال عملية المداهمة، كانا بصدد الاعداد لترويج هذه الكميّة من الاقراص المخدرة، مشيرا إلى أنه تم باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، الاحتفاظ بهما لاستكمال الأبحاث.





