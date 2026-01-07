Babnet   Latest update 13:44 Tunis

معهد الصحافة وعلوم الإخبار يطلق هاكاثون "IPSI NextGen" لتعزيز الابتكار في الصحافة الرياضية والاتصال البيئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f53cafd85940.21668099_ojlhgemnkqpif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 13:23
      
أعلنت إدارة معهد الصحافة وعلوم الإخبار بالتعاون مع برنامج "Pamt2"، عن فتح باب الترشح للمشاركة في هاكاثون "جيل معهد الصحافة المبتكر" (IPSI NextGen)، والمزمع تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 جانفي 2026.

ويهدف هذا الهاكاثون الموجه لطلبة المعهد إلى تطوير قدراتهم التحريرية والإبداعية في المجالات الرقمية.


ويرتكز التنافس على محورين أساسيين مجال الصحافة الرياضية من خلال تطوير مضامين تحريرية مبتكرة مخصصة للشبكات الاجتماعية والواب، وتصميم مشاريع صحفية متخصصة في الأخبار الرياضية.


ويهم المحور الثاني مجال الاتصال البيئي عبر إعداد استراتيجيات اتصالية مبتكرة في قضايا البيئة والمناخ وتطوير منصات أو ميديا موجهة للمجال البيئي، بالإضافة إلى التدريب على إدارة المشاريع الاتصالية.

ودعت إدارة المعهد الطلبة الراغبين في المشاركة إلى إرسال ترشحاتهم في شكل "فيديو تعريفي لا تتجاوز مدته 90 ثانية.

ويجب أن يتضمن الفيديو تقديماً للمترشح وتوضيحاً لسبب اختيار مجال المشاركة (رياضة أو بيئة)، مع عرض الفكرة أو المهارة التي يرغب في تطويرها خلال "الهاكاثون".

وحددت الإدارة يوم 18 جانفي 2026 كآخر أجل لتقديم الترشحات عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض.

وسيتم تقسيم الطلبة المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل لكل محور، حيث ستستفيد كل مجموعة من تأطير ودعم مباشر من مدربين متخصصين في المجالات المذكورة. كما سيتم منح شهادات مشاركة لجميع الحاضرين في ختام الفعالية.
