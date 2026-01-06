بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: تعديل جدول المباريات إثر انسحاب نادي مصافي الشمال العراقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

تم تعديل جدول مباريات الدور الأول من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، المقرّر إقامتها من 8 إلى 17 جانفي الجاري بقصر الرياضة بالمنزه، وذلك إثر انسحاب مصافي الشمال العراقي.



وبانسحاب الفريق العراقي، سيشارك في البطولة 11 ناديا، من بينها الترجي الرياضي والنجم الساحلي، موزعة على مجموعتين.







وفي ما يلي البرنامج المعدّل لمقابلات الدور الأول:





الخميس 08 جانفي 2026

المجموعة (ب):



* الشرطة القطري – القوات الفلسطينية (11:00)

* الاتحاد الليبي – النجم الساحلي (13:00)

* المحرق البحريني – مجيس العماني (15:00)



المجموعة (أ):



* وفاق تاجنانت الجزائري – السويحلي الليبي (17:00)

* السيب العماني – قطر القطري (19:00)



الجمعة 9 جانفي 2026

المجموعة (ب):



* القوات الفلسطينية – مجيس العماني (11:00)

* الشرطة القطري – النجم الساحلي (13:00)

* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني (15:00)



المجموعة (أ):



* السيب العماني – الترجي الرياضي (17:00)

* قطر القطري – السويحلي الليبي (19:00)



السبت 10 جانفي 2026

المجموعة (ب):



* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)

* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)

* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)



المجموعة (أ):



* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)

* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)



الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة (ب):



* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)

* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)

* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)



المجموعة (أ):



* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)

* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)



الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة (ب):



* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)

* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)

* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)



المجموعة (أ):



* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)

* وفاق تاجنانت الجزائري – قطر القطري (19:00) وفي ما يلي البرنامج المعدّل لمقابلات الدور الأول:(11:00)(13:00)(15:00)(17:00)(19:00)* القوات الفلسطينية – مجيس العماني (11:00)* الشرطة القطري – النجم الساحلي (13:00)* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني (15:00)* السيب العماني – الترجي الرياضي (17:00)* قطر القطري – السويحلي الليبي (19:00)* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)* وفاق تاجنانت الجزائري – قطر القطري (19:00)