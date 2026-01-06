Babnet   Latest update 19:19 Tunis

بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة: تعديل جدول المباريات إثر انسحاب نادي مصافي الشمال العراقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 19:17
      
تم تعديل جدول مباريات الدور الأول من بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة في نسختها الرابعة والأربعين، المقرّر إقامتها من 8 إلى 17 جانفي الجاري بقصر الرياضة بالمنزه، وذلك إثر انسحاب مصافي الشمال العراقي.

وبانسحاب الفريق العراقي، سيشارك في البطولة 11 ناديا، من بينها الترجي الرياضي والنجم الساحلي، موزعة على مجموعتين.


وفي ما يلي البرنامج المعدّل لمقابلات الدور الأول:


الخميس 08 جانفي 2026

المجموعة (ب):

* الشرطة القطريالقوات الفلسطينية (11:00)
* الاتحاد الليبيالنجم الساحلي (13:00)
* المحرق البحرينيمجيس العماني (15:00)

المجموعة (أ):

* وفاق تاجنانت الجزائريالسويحلي الليبي (17:00)
* السيب العمانيقطر القطري (19:00)

الجمعة 9 جانفي 2026

المجموعة (ب):

* القوات الفلسطينية – مجيس العماني (11:00)
* الشرطة القطري – النجم الساحلي (13:00)
* الاتحاد الليبي – المحرق البحريني (15:00)

المجموعة (أ):

* السيب العماني – الترجي الرياضي (17:00)
* قطر القطري – السويحلي الليبي (19:00)

السبت 10 جانفي 2026

المجموعة (ب):

* النجم الساحلي – المحرق البحريني (11:00)
* الشرطة القطري – مجيس العماني (13:00)
* القوات الفلسطينية – الاتحاد الليبي (15:00)

المجموعة (أ):

* الترجي الرياضي – وفاق تاجنانت الجزائري (17:00)
* السيب العماني – السويحلي الليبي (18:00)

الأحد 11 جانفي 2026

المجموعة (ب):

* الشرطة القطري – المحرق البحريني (11:00)
* مجيس العماني – الاتحاد الليبي (13:00)
* النجم الساحلي – القوات الفلسطينية (15:00)

المجموعة (أ):

* الترجي الرياضي – قطر القطري (17:00)
* السيب العماني – وفاق تاجنانت الجزائري (19:00)

الإثنين 12 جانفي 2026

المجموعة (ب):

* النجم الساحلي – مجيس العماني (11:00)
* المحرق البحريني – القوات الفلسطينية (13:00)
* الشرطة القطري – الاتحاد الليبي (15:00)

المجموعة (أ):

* الترجي الرياضي – السويحلي الليبي (17:00)
* وفاق تاجنانت الجزائري – قطر القطري (19:00)
