سليانة: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 50 بالمائة

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية سليانة منذ انطلاق الموسم (25 أكتوبر المنقضي) الى غاية أمس الاثنين 50 بالمائة، وفق رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري.

ووصفت الزواري في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء نسق الجني "بالعادي"، لافتة الى أنّ 18 معصرة ناشطة خلال هذا الموسم بطاقة تشغيل تبلغ 1600 طن.

وتعد الجهة 22 معصرة تحتوي على 26 سلسلة تحويل بطاقة تحويل جملية تقدر ب2100 طن في اليوم، وتبلغ طاقة الخزن المتوفرة 6500 طن وبلغت الكميات المخزنة بمعاصر الجهة مايقارب 350 طنا، فيما بلغت الكميات المحولة 40 ألف طن، وفق ذات المصدر.





كما أفادت الزواري بأنّ سعر الزيت (الباز) تراوح بين 9 دنانير و 9.5 دينار للكغ الواحد، وتراوح سعر اللتر من الزيت بالمعاصر بين 11 دينارا و12دينارا، لافتة الى أن معدّل أجرة الجني تبلغ 25 دينارا في اليوم و أن نسبة استخراج الزيت تراوحت بين 20 و27 بالمائة (معدل الجهة 25 بالمائة).

وكانت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بينت في تصريح سابق لصحفية "وات" أنّ حاجيات الجهة من اليد العاملة تقدرب1.9 مليون يوم عمل طيلة 5 أشهر، ومن المنتظر أن يؤمنها 12 ألفا و700 عامل، وتقدر كلفة الجني 47.5 مليون دينار.

وفي ما يتعلق باستغلال مادة المرجين افادت الزواري بان عددا من معاصر بالجهة قامت بتهيئة مصبي المرجين بمعتمديتي بوعرادة وبورويس، كما انخرط ديوان الأراضي الدولية (المركب الفلاحي الأخماس والمركب الفلاحي الرملية) في نثر مادة المرجين بالأراضي التابعة لها.



