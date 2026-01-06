Babnet   Latest update 14:54 Tunis

وزارة الشؤون الثقافية : بحث الاستعدادات لتنظيم الأنشطة الثقافية لمسرح الأوبرا في شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/606b2a08679e96.75908493_ipqjkhnmofgel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 13:49 قراءة: 0 د, 35 ث
      
استعدادا لبرمجة مسرح الأوبرا وغيره من المؤسسات الثقافية خلال شهر رمضان، التأمت أمس الإثنين جلسة عمل بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرّارفي، بحضور المدير العام لمسرح الأوبرا وقائدي الفرقة الوطنية والأركستر السمفوني، وعدد من إطارات الوزارة.

وأكّدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على أهمية تضافر الجهود بين مختلف المتدخّلين لوضع استراتيجية عمل ناجعة بمسرح الأوبرا، تدعم جهوده في التّعريف بالموسيقى التونسية واستكشاف عوالم موسيقية أخرى، والاشتغال على ضمان إشعاع دولي لهذه المؤسسة ومختلف أنشطتها، التي تعكس قيمة النخبة الفنية والموسيقية في بلادنا وقدرة مبدعينا على التميز.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، تدارس الحاضرون جملة من المقترحات (لم يقع الإعلان عنها)، لدعم برامج مسرح أوبرا تونس وتطويرها تقنيا وفنّيا، وتوجيه كفاءاتها لمزيد تحسين مختلف المضامين الفنية المقترحة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321427

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
13°-9
16°-8
18°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026