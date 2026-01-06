وزارة الشؤون الثقافية : بحث الاستعدادات لتنظيم الأنشطة الثقافية لمسرح الأوبرا في شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/606b2a08679e96.75908493_ipqjkhnmofgel.jpg width=100 align=left border=0>

استعدادا لبرمجة مسرح الأوبرا وغيره من المؤسسات الثقافية خلال شهر رمضان، التأمت أمس الإثنين جلسة عمل بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرّارفي، بحضور المدير العام لمسرح الأوبرا وقائدي الفرقة الوطنية والأركستر السمفوني، وعدد من إطارات الوزارة.



وأكّدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على أهمية تضافر الجهود بين مختلف المتدخّلين لوضع استراتيجية عمل ناجعة بمسرح الأوبرا، تدعم جهوده في التّعريف بالموسيقى التونسية واستكشاف عوالم موسيقية أخرى، والاشتغال على ضمان إشعاع دولي لهذه المؤسسة ومختلف أنشطتها، التي تعكس قيمة النخبة الفنية والموسيقية في بلادنا وقدرة مبدعينا على التميز.





ووفق بلاغ صادر عن الوزارة، تدارس الحاضرون جملة من المقترحات (لم يقع الإعلان عنها)، لدعم برامج مسرح أوبرا تونس وتطويرها تقنيا وفنّيا، وتوجيه كفاءاتها لمزيد تحسين مختلف المضامين الفنية المقترحة.

