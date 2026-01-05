تسجيل رجة ارضية بقوة 3ر4 درجة على سلم ريشتر بمعتمدية تيبار من ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

سجلـت محطـات رصـد الزالزل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي، اليوم الاثنين علـى الساعــة 14 و24 دقيقة بالتوقيت المحلي، رجة أرضية بمعتمدية تيبار من ولاية باجة بلغت قوتهـا 4.3 درجة علـى سلـم ريشتـر.



وحدد مركز الرجة الارضية، حسب التحاليل الاولية بــ 36.58 درجة خط عرض و بــ 9.21 درجة خط طـول، وذلك شمال شرق معتمدية تيبار من ولاية باجة، حسب ما افاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له الاثنين.







وأفاد فؤاد الوسلاتي رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد الوطنى للرصد الجوى وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الزلزال يعتبر متوسط القوة وقد كان اقوى من الزلازل التي تحصل عادة بهذه المنطقة وقد سجل على ومس محيط اشعاعه مساحة 12 كلمترا وعمق 4 كلمترات وقد شعر به سكان مناطق بتيبار وباجة ومجاز الباب وسيدى إسماعيل وتبرسق وتستور.

