Babnet   Latest update 17:08 Tunis

تسجيل رجة ارضية بقوة 3ر4 درجة على سلم ريشتر بمعتمدية تيبار من ولاية باجة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rajjaardiaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 05 Janvier 2026 - 16:14 قراءة: 0 د, 37 ث
      
 سجلـت محطـات رصـد الزالزل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي، اليوم الاثنين علـى الساعــة 14 و24 دقيقة بالتوقيت المحلي، رجة أرضية بمعتمدية تيبار من ولاية باجة بلغت قوتهـا 4.3 درجة علـى سلـم ريشتـر.

وحدد مركز الرجة الارضية، حسب التحاليل الاولية بــ 36.58 درجة خط عرض و بــ 9.21 درجة خط طـول، وذلك شمال شرق معتمدية تيبار من ولاية باجة، حسب ما افاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له الاثنين.


 وأفاد فؤاد الوسلاتي رئيس مصلحة الزلازل بالمعهد الوطنى للرصد الجوى وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الزلزال يعتبر متوسط القوة وقد كان اقوى من الزلازل التي تحصل عادة بهذه المنطقة وقد سجل على ومس محيط اشعاعه مساحة 12 كلمترا وعمق 4 كلمترات وقد شعر به سكان مناطق بتيبار وباجة ومجاز الباب وسيدى إسماعيل وتبرسق وتستور.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321389

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Egypte CAN 2025 - Benin CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Nigeria CAN 2025 - Mozambique CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 05 جانفي 2026 | 16 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:19
14:59
12:32
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-12
16°-10
13°-9
15°-7
17°-9
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/01)     1403,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/01)   26870 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026