القصرين : نقل جثمان شهيد المؤسسة الأمنية مروان القادري إلى مسقط رأسه بالرقاب

نقل صباح اليوم الأحد، جثمان شهيد المؤسسة الأمنية مروان القادري من منزله الكائن بأحد أحياء مدينة القصرين، في موكب مهيب، إلى معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، مسقط رأسه، حيث سيوارى الثرى.



وشهد موكب التشييع حضورًا أمنيًا مكثفًا، إلى جانب حشود غفيرة من المواطنين، وأفراد عائلته، وأقاربه، وجيرانه، إضافة إلى عدد من زملائه في المؤسسة الأمنية، وكل من عرف الشهيد بدماثة أخلاقه وحسن سيرته، الذين توافدوا لتوديع جثمانه الطاهر، في مشهد جسّد مشاعر الاعتزاز والفخر بتضحياته وبطولته دفاعًا عن حرمة الوطن وأمنه.







وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس، عن استشهاد القادرى متأثرا بإصاباته البليغة، بعد أن كان تصدى لإرهابي خلال عملية أمنية استباقية نفذتها الوحدات الأمنية صباحا ، في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية ال صرين





وأفادت بأن الوحدات الأمنية تمكنت من إحباط عملية إرهابية، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير "صدّيق العبيدي"، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له



وقالت " إن الشهيد أحبط هو ورفاقه جريمة إرهابية كانت مدبّرة للإرباك والفوضى، ووجّهوا رسالة بأن تونس ستبقى عزيزة منيعة أبد الدهر"، مؤكدة أن الشهيد آثر مع الأمنيين الذين كانوا معه بكافة رتبهم وأسلاكهم، الدفاع عن هذا الوطن العزيز وعن حياة التونسيين حتى يعيشوا فيه سالمين آمنين مطمئنين.



وفي سياق متصل، قرّرت بلدية فريانة منع انتصاب السوق الأسبوعية لمدة يومين، أمس واليوم، على خلفية هذه العملية الأمنية، وذلك في إطار التوقّي والحرص على سلامة المواطنين وضمان الأمن العام