بطولة انقلترا:ثنائية مكجين تقود أستون فيلا للمركز الثاني بفوزه 3-1 على فورست

سجل جون مكجين هدفين في الشوط الثاني، وسجل اولي واتكينز هدفه الرابع في ثلاث مباريات، ليقودا أستون فيلا للفوز 3-‌1 على ضيفه نوتنغهام فورست اليوم السبت، ويتقدم إلى المركز الثاني في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.



وتقدم أستون فيلا في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ‌مباشرة عندما مرر مورغان روجرز الكرة إلى واتكينز على حافة منطقة الجزاء، وسدد المهاجم الإنقليزي الكرة في المرمى بقدمه اليمنى داخل الشباك.





وضاعف أصحاب الأرض ‌تقدمهم في الدقيقة 49 عندما لعب ماتي كاش تمريرة عرضية إلى مكجين، الذي سددها بقدمه اليسرى في الشباك.

وقلص مورغان جيبس-وايت لاعب ‍فورست الفارق، لكن مكجين استغل تقدم الحارس جون فيكتور ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبهذا يحقق فيلا انتصاره 11 تواليا على ملعبه في كل المسابقات.



ويحل أستون فيلا، الذي يتقدم بنقطة واحدة على مانشستر ‌سيتي صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراة أقل، ضيفا على كريستال بالاس يوم الأربعاء.

