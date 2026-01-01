قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62060c20125113.62018792_jpkhqmiglofen.jpg width=100 align=left border=0>

تقدم موسم جني الزيتون بولاية قفصة منذ انطلاقه يوم 20 أكتوبر 2025 بنسبة 41 بالمائة، وسط تقديرات بإنتاج 115 ألف طن من الزيتون أي مايعادل 24،5 ألف طن من زيت الزيتون، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة قيس شلبي.

وأضاف قيس شلبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن التقديرات المتعلّقة بالموسم الحالي تشير إلى ارتفاع الانتاج مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت إنتاج 90،5 الف طن من الزيتون و20،8 الف طن من زيت الزيتون.

ولفت إلى أن نسق الجني خلال الموسم الحالي يعتبر عاديا، مع تسجيل ضغط في توفر اليد العاملة في عدد من معتمديات الولاية و نقص في مناطق أخرى، موضحا أنّ عمليات جني الزيتون بالجهة تعتمد على النمط اليدوي وفيه جزء كبير من الجني العائلي فيما لا يتجاوز الجني الآلي نسبة 10 بالمائة.





ولفت إلى أن الطاقة التحويلية الجملية لمعاصر الزيتون بقفصة و البالغ عددها 35 معصرة تقدر بنحو 1569طنّا يوميا من زيت الزيتون إضافة إلى طاقة خزن تقدّر بـ2500 طن من الزيت.

وبخصوص التصرّف في مادة المرجين، قال قيس شلبي إنّ "معاصر معتمديتي قفصة الجنوبية والقصر تنقل المرجين مباشرة الى مصب محطة ديوان التطهير العقيلة قفصة، في حين تجمع معاصر معتمدية القطار مادة المرجين في مصب جماعي مهيأ على ملك البلدية، اما بقية المعاصر فتقوم بتجميعه مؤقتا في أحواض فردية حافظة داخل المعصرة لينقل في ما بعد الى مصب ديوان التطهير العقيلة قفصة، او يفرش في الاراضي الفلاحية لغاية التسميد، وفق تأكيده.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم فرش 19 ألفا و625 مترا مكعّبا من مادة المرجين على مساحة 392هكتارا خلال هذا الموسم، وقد تم إلى الآن فرش 13 الف متر مكعب على مساحة 260 هكتارا أي ما يعادل 66 بالمائة من الكميات الجملية من مادة المرجين.



يذكر ن المساحة الجملية لغابات الزياتين بولاية قفصة، تبلغ 85 ألفا و407 هكتارات، موزّعة إلى59 ألفا و110هكتارات مطرية، و26 ألفا و257 هكتارا مروية، فيما يبلغ العدد الجملي لأصول الزياتين بالجهة 12،89 مليون أصل منها 5,77 مليون أصل مطري و7،11 مليون أصل مروي.

إبراهيم

ولفت إلى أن الطاقة التحويلية الجملية لمعاصر الزيتون بقفصة و البالغ عددها 35 معصرة تقدر بنحو 1569طنّا يوميا من زيت الزيتون إضافة إلى طاقة خزن تقدّر بـ2500 طن من الزيت.وبخصوص التصرّف في مادة المرجين، قال قيس شلبي إنّ "معاصر معتمديتي قفصة الجنوبية والقصر تنقل المرجين مباشرة الى مصب محطة ديوان التطهير العقيلة قفصة، في حين تجمع معاصر معتمدية القطار مادة المرجين في مصب جماعي مهيأ على ملك البلدية، اما بقية المعاصر فتقوم بتجميعه مؤقتا في أحواض فردية حافظة داخل المعصرة لينقل في ما بعد الى مصب ديوان التطهير العقيلة قفصة، او يفرش في الاراضي الفلاحية لغاية التسميد، وفق تأكيده.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم فرش 19 ألفا و625 مترا مكعّبا من مادة المرجين على مساحة 392هكتارا خلال هذا الموسم، وقد تم إلى الآن فرش 13 الف متر مكعب على مساحة 260 هكتارا أي ما يعادل 66 بالمائة من الكميات الجملية من مادة المرجين.يذكر ن المساحة الجملية لغابات الزياتين بولاية قفصة، تبلغ 85 ألفا و407 هكتارات، موزّعة إلى59 ألفا و110هكتارات مطرية، و26 ألفا و257 هكتارا مروية، فيما يبلغ العدد الجملي لأصول الزياتين بالجهة 12،89 مليون أصل منها 5,77 مليون أصل مطري و7،11 مليون أصل مروي.إبراهيم