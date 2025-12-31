Babnet   Latest update 20:28 Tunis

كأس تونس: برنامج مباريات الدور التمهيدي الأوّل للرابطة الثانية

Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 19:52
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور التمهيدي الأوّل لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026، الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستدور يومي السبت 10 والأحد 11 جانفي 2026 انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (س13)، على النحو الآتي:

السبت 10 جانفي 2026


* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – قوافل قفصة


* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جندوبة الرياضية

* ملعب مساكن
هلال مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد

* ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – هلال الشابة

* ملعب عقارب
كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس

* ملعب بوشمّة الاصطناعي
أمل بوشمّة – محيط قرقنة

الأحد 11 جانفي 2026

* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – تقدم ساقية الداير

* ملعب قربة
النادي القربي – القلعة الرياضية

* ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – مستقبل القصرين

* ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي

* ملعب قابس
الملعب القابسي – نادي حمام الأنف

* ملعب الرديف
هلال الرديف – نسر جلمة

* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – جمعية مقرين
