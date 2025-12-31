كأس تونس: برنامج مباريات الدور التمهيدي الأوّل للرابطة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69557150d71256.17894079_lgkfqjonhemip.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الدور التمهيدي الأوّل لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026، الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستدور يومي السبت 10 والأحد 11 جانفي 2026 انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (س13)، على النحو الآتي:



السبت 10 جانفي 2026





* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – قوافل قفصة





* ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – جندوبة الرياضية



* ملعب مساكن

هلال مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد



* ملعب الشبيكة

بعث بوحجلة – هلال الشابة



* ملعب عقارب

كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس



* ملعب بوشمّة الاصطناعي

أمل بوشمّة – محيط قرقنة



الأحد 11 جانفي 2026

* ملعب فرحات حشاد بأريانة

جمعية أريانة – تقدم ساقية الداير



* ملعب قربة

النادي القربي – القلعة الرياضية



* ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – مستقبل القصرين



* ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي



* ملعب قابس

الملعب القابسي – نادي حمام الأنف



* ملعب الرديف

هلال الرديف – نسر جلمة



* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين – جمعية مقرين الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – قوافل قفصةأمل حمام سوسة – جندوبة الرياضيةهلال مساكن – أولمبيك سيدي بوزيدبعث بوحجلة – هلال الشابةكوكب عقارب – سبورتينغ بن عروسأمل بوشمّة – محيط قرقنةجمعية أريانة – تقدم ساقية الدايرالنادي القربي – القلعة الرياضيةمكارم المهدية – مستقبل القصرينسبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسيالملعب القابسي – نادي حمام الأنفهلال الرديف – نسر جلمةاتحاد تطاوين – جمعية مقرين