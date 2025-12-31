كأس تونس: برنامج مباريات الدور التمهيدي الأوّل للرابطة الثانية
في ما يلي برنامج مباريات الدور التمهيدي الأوّل لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026، الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستدور يومي السبت 10 والأحد 11 جانفي 2026 انطلاقًا من الساعة الواحدة ظهرًا (س13)، على النحو الآتي:
السبت 10 جانفي 2026
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – قوافل قفصة
* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – جندوبة الرياضية
* ملعب مساكن
هلال مساكن – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب الشبيكة
بعث بوحجلة – هلال الشابة
* ملعب عقارب
كوكب عقارب – سبورتينغ بن عروس
* ملعب بوشمّة الاصطناعي
أمل بوشمّة – محيط قرقنة
الأحد 11 جانفي 2026* ملعب فرحات حشاد بأريانة
جمعية أريانة – تقدم ساقية الداير
* ملعب قربة
النادي القربي – القلعة الرياضية
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – مستقبل القصرين
* ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – سكك الحديد الصفاقسي
* ملعب قابس
الملعب القابسي – نادي حمام الأنف
* ملعب الرديف
هلال الرديف – نسر جلمة
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – جمعية مقرين
