الادارة العامة للديوانة تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025 على موقعها على الواب للاطلاع

أفادت الإدارة العامة للديوانة التونسية في بلاغ لها، الثلاثاء، انها تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة المفتوحة بعنوان سنتي 2024 و2025 على ذمة المترشحين على موقع الواب الخاص بها على الرابط التاليhttps://concours.douane.gov.tn/واوضحت الادارة العامة للديوانة، أنّ باب الاعتراض على النتائج مفتوح إلى أجل أقصاه يوم 23 فيفري 2026 عن طريق البريد الإلكترونيdrf@douane.gov.tn أو عبر الفاكس على الرقم 71252675.