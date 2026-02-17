Babnet   Latest update 18:42 Tunis

الادارة العامة للديوانة تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية لانتداب ملازمين للديوانة بعنوان سنتي 2024 و2025 على موقعها على الواب للاطلاع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e1544812b867.87427278_kqphleinmfojg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 18:28
      
أفادت الإدارة العامة للديوانة التونسية في بلاغ لها، الثلاثاء، انها تضع نتائج فرز مطالب الترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملازمين للديوانة المفتوحة بعنوان سنتي 2024 و2025 على ذمة المترشحين على موقع الواب الخاص بها على الرابط التالي
https://concours.douane.gov.tn/


واوضحت الادارة العامة للديوانة، أنّ باب الاعتراض على النتائج مفتوح إلى أجل أقصاه يوم 23 فيفري 2026 عن طريق البريد الإلكتروني
drf@douane.gov.tn أو عبر الفاكس على الرقم 71252675.
