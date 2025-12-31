حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025 ... (الثلاثي الرابع)
في ما يلي أبرز الأحداث التي عرفتها الرياضة التونسية خلال الثلاثي الرابع لسنة 2025:
شهر أكتوبر
3 أكتوبر
الكاراتي – الدوري العالمي (بطولة كوالالمبور):
التونسية تسنيم المساكني تحرز الميدالية الفضية لمنافسات وزن ما فوق 68 كلغ إثر خسارتها في النهائي أمام لاعبة النيبال أريكا غورونغ صفر – 2.
5 أكتوبر
التجديف – الدورة الدولية لبحيرة تونس:
المنتخب التونسي يحرز المركز الأول بمجموع 20 ميدالية (9 ذهبية و6 فضية و5 برونزية).
من 7 إلى 12 أكتوبر
البارا بادمنتون – بطولة إفريقيا بنيجيريا:
التونسية ريمة العبدلي تحرز فضية منافسات الفردي.
من 8 إلى 11 أكتوبر
كرة الطاولة – دورة تونس الدولية للشبان:
وسيم الصيد يتوج بلقب مسابقة الفردي لفئة تحت 17 عامًا بفوزه في النهائي على الروسي يفغيني فاسيكوف 3 – صفر.
من 8 إلى 12 أكتوبر
سباحة بالزعانف – بطولة العالم بمصر:
التونسية سارة بن أحمد تتوج بذهبية سباق 1000م مياه حرة للوسطيات بزمن 10 دق و47 ث و27 جزء بالمائة.
10 أكتوبر
كرة القدم – تصفيات كأس العالم 2026:
تونس تفوز على ساوتومي 6 – صفر بملعب حمادي العقربي برادس (الجولة التاسعة، المجموعة الثامنة).
من 12 إلى 19 أكتوبر
كرة الطاولة – بطولة إفريقيا بقاعة رادس:
منتخب الأكابر (فرق) يضمن التأهل إلى بطولة العالم (لندن 2026)، ومنتخب الكبريات يحرز الميدالية البرونزية.
13 أكتوبر
كرة القدم – تصفيات كأس العالم 2026:
المنتخب التونسي يفوز على ناميبيا 3 – صفر في الجولة العاشرة والأخيرة.
من 14 إلى 20 أكتوبر
الووشو كونغ فو – بطولة العالم للأساليب التقليدية بالصين:
تونس تحرز 5 فضيات وبرونزيتين.
من 18 إلى 22 أكتوبر
الجودو – البطولة العربية بالعراق:
تونس تحرز 10 ميداليات (8 ذهبية و2 فضية).
من 22 إلى 26 أكتوبر
الكرة الحديدية المقيدة – مونديال مارسين بتركيا:
ميداليتان برونزيتان لتونس.
من 24 إلى 30 أكتوبر
تايكواندو – بطولة العالم بووشي (الصين):
تونس في المركز الرابع بذبيتين.
من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر
الكرة الطائرة – البطولة العربية للسيدات:
النادي النسائي بقرطاج يتوج باللقب لأول مرة.
26 أكتوبر
كرة القدم – رابطة الأبطال الإفريقية:
الترجي الرياضي يتأهل إلى دور المجموعات.
كأس الاتحاد الإفريقي:
النجم الساحلي يودع المسابقة.
من 28 إلى 29 أكتوبر
التجديف الشاطئي – البطولة الإفريقية بجنوب إفريقيا:
تونس في المرتبة الثانية بـ12 ميدالية.
1 نوفمبر
السباحة بالزعانف – كأس العالم (أبو ظبي):
ذهبية لسارة بن أحمد في سباق 400م.
من 1 إلى 2 نوفمبر
التجديف الكلاسيكي – البطولة الإفريقية:
تونس تتصدر بـ11 ميدالية.
من 1 إلى 9 نوفمبر
كرة اليد سيدات – البطولة العربية:
النادي الإفريقي يتوج باللقب.
من 3 إلى 27 نوفمبر
كرة القدم – مونديال تحت 17 عامًا بقطر:
المنتخب التونسي يخرج من الدور ثمن النهائي.
من 5 إلى 8 نوفمبر
البايسبول /5/ – بطولة إفريقيا:
تونس تتوج باللقب للمرة الثانية.
من 7 إلى 21 نوفمبر
ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض:
تونس تحرز 18 ميدالية.
من 23 إلى 29 نوفمبر
القوة البدنية – بطولة إفريقيا بتونس:
54 ميدالية لتونس.
من 1 إلى 18 ديسمبر
كرة القدم – كأس العرب (فيفا قطر 2025):
المنتخب التونسي يغادر من الدور الأول.
5 ديسمبر
كرة القدم – قرعة كأس العالم 2026:
تونس في المجموعة السادسة.
من 10 إلى 20 ديسمبر
الألعاب الإفريقية للشباب بلواندا:
93 ميدالية لتونس والمرتبة الرابعة.
20 ديسمبر
كرة السلة – الكأس الممتازة:
لقبان للجمعية النسائية بجمال والنادي الإفريقي.
21 ديسمبر
الكرة الطائرة – الكأس الممتازة:
لقبان للنادي النسائي بقرطاج والترجي الرياضي.
23 – 27 – 30 ديسمبر
كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025):
فوز تونس على أوغندا، هزيمة أمام نيجيريا، وتعادل مع تنزانيا يؤهلها إلى ثمن النهائي.
