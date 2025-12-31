حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025 ... (الثلاثي الرابع)

في ما يلي أبرز الأحداث التي عرفتها الرياضة التونسية خلال الثلاثي الرابع لسنة 2025:



شهر أكتوبر



شهر نوفمبر



شهر ديسمبر



التونسية تسنيم المساكني تحرز الميدالية الفضية لمنافسات وزن ما فوق 68 كلغ إثر خسارتها في النهائي أمام لاعبة النيبال أريكا غورونغ صفر – 2.المنتخب التونسي يحرز المركز الأول بمجموع 20 ميدالية (9 ذهبية و6 فضية و5 برونزية).التونسية ريمة العبدلي تحرز فضية منافسات الفردي.وسيم الصيد يتوج بلقب مسابقة الفردي لفئة تحت 17 عامًا بفوزه في النهائي على الروسي يفغيني فاسيكوف 3 – صفر.التونسية سارة بن أحمد تتوج بذهبية سباق 1000م مياه حرة للوسطيات بزمن 10 دق و47 ث و27 جزء بالمائة.تونس تفوز على ساوتومي 6 – صفر بملعب حمادي العقربي برادس (الجولة التاسعة، المجموعة الثامنة).منتخب الأكابر (فرق) يضمن التأهل إلى بطولة العالم (لندن 2026)، ومنتخب الكبريات يحرز الميدالية البرونزية.المنتخب التونسي يفوز على ناميبيا 3 – صفر في الجولة العاشرة والأخيرة.تونس تحرز 5 فضيات وبرونزيتين.تونس تحرز 10 ميداليات (8 ذهبية و2 فضية).ميداليتان برونزيتان لتونس.تونس في المركز الرابع بذبيتين.النادي النسائي بقرطاج يتوج باللقب لأول مرة.الترجي الرياضي يتأهل إلى دور المجموعات.النجم الساحلي يودع المسابقة.تونس في المرتبة الثانية بـ12 ميدالية.ذهبية لسارة بن أحمد في سباق 400م.تونس تتصدر بـ11 ميدالية.النادي الإفريقي يتوج باللقب.المنتخب التونسي يخرج من الدور ثمن النهائي.تونس تتوج باللقب للمرة الثانية.تونس تحرز 18 ميدالية.54 ميدالية لتونس.المنتخب التونسي يغادر من الدور الأول.تونس في المجموعة السادسة.93 ميدالية لتونس والمرتبة الرابعة.لقبان للجمعية النسائية بجمال والنادي الإفريقي.لقبان للنادي النسائي بقرطاج والترجي الرياضي.فوز تونس على أوغندا، هزيمة أمام نيجيريا، وتعادل مع تنزانيا يؤهلها إلى ثمن النهائي.