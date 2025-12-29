حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025... الثلاثي الثاني (أفريل – ماي – جوان)
شهدت الرياضة التونسية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 نسقًا مكثّفًا من المشاركات والتتويجات في مختلف الاختصاصات الفردية والجماعية، على المستويين القاري والدولي، تميّز بتألّق لافت في الألعاب الفردية وتواصل الحضور القوي للأندية والمنتخبات الوطنية في المسابقات الإقليمية والعالمية.
شهر أفريل
* 5 أفريل
الكرة الطائرة: الترجي الرياضي يتوّج بلقب البطولة الوطنية للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه والثامنة على التوالي إثر فوزه على النجم الساحلي (3-1).
* 5 و6 أفريل
ترياتلون: ثلاث ميداليات لتونس في بطولة إفريقيا للترياتلون والبارا ترياتلون، من بينها ذهبية للبارالمبي فتحي الزوينخي.
* 11–13 أفريل
سباحة بالزعانف: ست ميداليات لتونس في كأس العالم ببرشلونة، أبرزها ذهبية يوسف الحاج حسين مع رقم قياسي وطني جديد.
* 24–26 أفريل
البارا ألعاب القوى: 13 ميدالية لتونس في ملتقى الجائزة الكبرى بمراكش (6 ذهبية، 5 فضية، 2 برونزية).
* 25–27 أفريل
الجودو: 10 ميداليات في بطولة إفريقيا بكوت ديفوار.
التايكواندو: 10 ميداليات في كأس الرئيس لمنطقة إفريقيا.
* 26 أفريل – 4 ماي
كرة السلة (BAL): الاتحاد المنستيري يتأهل إلى المرحلة الختامية متصدّرًا مجموعة الصحراء.
* 29 أفريل
القوس والسهم: ذهبية لرؤى عبد القادر (أقل من 21 سنة).
الكرة الطائرة: الترجي الرياضي وصيف بطل إفريقيا للأندية البطلة.
* 30 أفريل – 4 ماي
ألعاب القوى: تونس ثالثة في البطولة العربية بوهران (9 ميداليات).
شهر ماي

* 3 ماي
الكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج يتوّج بكأس تونس.
ألعاب القوى: محمد أمين الجهيناوي رابعًا في الدوري الماسي بشنغهاي.
* 4 ماي
المصارعة: 30 ميدالية لتونس في البطولة الإفريقية بالدار البيضاء.
* 7 ماي
كرة القدم (أقل من 20 سنة): خروج المنتخب التونسي من الدور الأول لكأس إفريقيا بمصر.
* 10 ماي
الكرة الطائرة: الترجي الرياضي يحرز كأس تونس.
التنس: أنس جابر تودّع دورة روما للماسترز.
* 13 ماي
كرة اليد: الترجي الرياضي يخسر نهائي كأس السوبر الإفريقي.
* 15 ماي
كرة القدم: الترجي الرياضي يتوّج ببطولة الرابطة المحترفة الأولى.
* 18 ماي
كرة القدم النسائية (أقل من 20 سنة): تونس تتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات المونديال.
* 22 و25 ماي
السباحة: ميداليتان لأحمد الجوادي في ملتقيات مار نوستروم.
* 24 ماي
كرة السلة: النادي الإفريقي يتوّج ببطولة تونس.
* 30 ماي
كرة السلة: الاتحاد المنستيري يحرز كأس تونس للرجال، والجمعية النسائية بجمال تتوّج لدى السيدات.
* 31 ماي
كرة اليد (سيدات): النادي الإفريقي يحرز كأس تونس.
شهر جوان

* 1 جوان
كرة القدم: الترجي الرياضي يحرز كأس تونس.
بيزبول /5/: المنتخب التونسي يتأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للأكابر.
* 2–4 جوان
البارا ألعاب القوى: ذهبيتان وفضية لتونس في ملتقى باريس.
* 6 جوان
كرة القدم: المنتخب التونسي ينهزم وديًا أمام المغرب.
* 6–14 جوان
كرة السلة (BAL): خروج الاتحاد المنستيري من ربع النهائي.
* 11–12 جوان
ألعاب القوى: تتويجات ومراكز متقدمة في ملتقيات سارسيل وأوسلو.
* 13–14 جوان
كرة اليد الشاطئية: المنتخب النسائي ثالثًا في المرحلة العالمية بالحمامات.
* 17–25 جوان
مونديال الأندية: الترجي الرياضي يحقق فوزًا تاريخيًا على لوس أنجلوس ويغادر المسابقة في المركز الثالث.
* 18–29 جوان
كرة اليد (تحت 21 سنة): تونس تنهي المونديال في المركز 21.
* 22–29 جوان
الرياضة العسكرية: أربع ميداليات لتونس في البطولة العالمية للفنون القتالية بألمانيا.
* 30 جوان
التنس: انسحاب أنس جابر من الدور الأول لبطولة ويمبلدون بسبب الإصابة.
