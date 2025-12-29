حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025... الثلاثي الثاني (أفريل – ماي – جوان)

شهدت الرياضة التونسية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 نسقًا مكثّفًا من المشاركات والتتويجات في مختلف الاختصاصات الفردية والجماعية، على المستويين القاري والدولي، تميّز بتألّق لافت في الألعاب الفردية وتواصل الحضور القوي للأندية والمنتخبات الوطنية في المسابقات الإقليمية والعالمية.



شهر أفريل



شهر ماي



شهر جوان



: الترجي الرياضي يتوّج بلقب البطولة الوطنية للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه والثامنة على التوالي إثر فوزه على النجم الساحلي (3-1).: ثلاث ميداليات لتونس في بطولة إفريقيا للترياتلون والبارا ترياتلون، من بينها ذهبية للبارالمبي فتحي الزوينخي.: ست ميداليات لتونس في كأس العالم ببرشلونة، أبرزها ذهبية يوسف الحاج حسين مع رقم قياسي وطني جديد.: 13 ميدالية لتونس في ملتقى الجائزة الكبرى بمراكش (6 ذهبية، 5 فضية، 2 برونزية).: 10 ميداليات في بطولة إفريقيا بكوت ديفوار.: 10 ميداليات في كأس الرئيس لمنطقة إفريقيا.: الاتحاد المنستيري يتأهل إلى المرحلة الختامية متصدّرًا مجموعة الصحراء.: ذهبية لرؤى عبد القادر (أقل من 21 سنة).: الترجي الرياضي وصيف بطل إفريقيا للأندية البطلة.: تونس ثالثة في البطولة العربية بوهران (9 ميداليات).: النادي النسائي بقرطاج يتوّج بكأس تونس.: محمد أمين الجهيناوي رابعًا في الدوري الماسي بشنغهاي.: 30 ميدالية لتونس في البطولة الإفريقية بالدار البيضاء.: خروج المنتخب التونسي من الدور الأول لكأس إفريقيا بمصر.: الترجي الرياضي يحرز كأس تونس.: أنس جابر تودّع دورة روما للماسترز.: الترجي الرياضي يخسر نهائي كأس السوبر الإفريقي.: الترجي الرياضي يتوّج ببطولة الرابطة المحترفة الأولى.: تونس تتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات المونديال.: ميداليتان لأحمد الجوادي في ملتقيات مار نوستروم.: النادي الإفريقي يتوّج ببطولة تونس.: الاتحاد المنستيري يحرز كأس تونس للرجال، والجمعية النسائية بجمال تتوّج لدى السيدات.: النادي الإفريقي يحرز كأس تونس.: الترجي الرياضي يحرز كأس تونس.: المنتخب التونسي يتأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا للأكابر.: ذهبيتان وفضية لتونس في ملتقى باريس.: المنتخب التونسي ينهزم وديًا أمام المغرب.: خروج الاتحاد المنستيري من ربع النهائي.: تتويجات ومراكز متقدمة في ملتقيات سارسيل وأوسلو.: المنتخب النسائي ثالثًا في المرحلة العالمية بالحمامات.: الترجي الرياضي يحقق فوزًا تاريخيًا على لوس أنجلوس ويغادر المسابقة في المركز الثالث.: تونس تنهي المونديال في المركز 21.: أربع ميداليات لتونس في البطولة العالمية للفنون القتالية بألمانيا.: انسحاب أنس جابر من الدور الأول لبطولة ويمبلدون بسبب الإصابة.