الهيئة الوطنية للسلامة الصحية: حجز حوالي 165 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة وغلق 65 محلًا مفتوحًا للعموم

تمكنت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر ديسمبر، من حجز حوالي 165 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة منها 3000 خبزة مرطبات، كما قامت بغلق 65 محلا مفتوحا للعموم، حسب ما اعلنت عنه الهيئة في بلاغ لها الثلاثاء.



وكانت الهيئة قد اطلقت منذ بداية شهر ديسمبر 2025 برنامجا خصوصيا للمراقبة الرسمية للمنتجات الغذائية بالسوق المحلية وذلك في اطار تعزيز الوقاية من المخاطر المرتبطة بالمنتجات الغذائية، خاصة مع ارتفاع استهلاكها استعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية 2026.



ويهدف البرنامج إلى تكثيف المراقبة الميدانية للمنشآت النشطة في القطاع الغذائي، لا سيما محلات صنع وبيع المرطبات، ومحلات اللحوم، والمطاعم، ووحدات الإنتاج والخزن، مع اقتطاع عينات لتحليلها مخبريًا عند الاشتباه في عدم سلامتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة المستوجبة لضمان حماية صحة المستهلك والحد من تداول المنتجات الغذائية غير الآمنة.وقد تم في هذا الغرض تخصيص 500 فريق مركزي وجهوي تمكن من تنفيذ 5842 عملية مراقبة رسمية شملت 5619 منشأة وتحليل 300 عينة من المواد الغذائية للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات الجاري بها العمل وقد شملت هذه التدخلات جميع مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج والتحويل إلى البيع بالتفصيل.وتمكنت الفرق من الوقوف على بعض الاخلالات نتج عنها اتخاذ بعض الاجراءات منها توجيه 508 تنبيهات كتابية للمخالفين، وغلق 65 محلا مفتوحا للعموم ذات طابع غذائي لا تتوفر فيها شروط سلامة الأغذية (منها 31 محل صنع وبيع المرطبات ومخابز و10 مطاعم وأكلة خفيفة و6 محلات بيع اللحوم البيضاء وغيرها....)كما قامت الفرق بتحرير 489 محضر مخالفة صحية، وتحرير 184 محضر حجز فعلي، وحجز وإتلاف 165 طن من المنتجات غير الآمنة بما في ذلك 3000 خبزة مرطبات غير آمنة وتمثل خطرا على صحة المستهلك.ويعكس هذا الجهد الرقابي، حسب بلاغ الهيئة، كثافة وتنوع في التدخلات مع اعتماد مقاربة تجمع بين التوعية والتحسيس واتخاذ الإجراءات الزجرية عند الحاجة.وتتمثل المنتجات الغذائية غير الآمنة موضوع الحجز والإتلاف بالخصوص في الفواكه والخضروات المحوّلة بنسبة 30.3% من والأسماك ومنتجات البحر الطازجة بنسبة 23.4% والفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 18.5% واللحوم ومشتقاتها بنسبة 17%.وتمثل انتهاء تاريخ الصلوحية من اهم الأسباب الرئيسية للحجز بنسبة 56% تليها ظهور علامات التلف والفساد (تغير في اللون، انبعاث روائح كريهة، تعفن،) بنسبة 22%بالاضافة الى ظروف الخزن والعرض غير ملائمة (عدم احترام سلسلة التبريد، مواد تعليب غير صحية، رطوبة، ...) بنسبة 16%واشارت الهيئة حسب نفس البلاغ ان هذه المعطيات تبرز أن أكثر من ثلثي حالات الحجز ناتجة عن إخلالات يمكن تفاديها عبر الرقابة الذاتية، ومتابعة تواريخ الصلاحية، وتحسين ظروف التخزين والعرض.ودعت الهيئة المواطنين إلى ضرورة الامتناع عن التزوّد بالمواد الغذائية من نقاط بيع عشوائية (باعة متجولين، إنتصاب عشوائي، ....) واتباع السلوكيات الصحية السليمة عند تداول المواد الغذائية في المنزل والإبلاغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: 80106977.