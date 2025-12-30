جمهور غفير يتابع مسرحية "الهاربات" في الجزائر ضمن المهرجان الوطني للمسرح المحترف

قدّم المسرح الوطني التونسي مساء الاثنين 29 ديسمبر، مسرحية "الهاربات" نص وإخراج وفاء الطبوبي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر الذي ينظّمه المسرح الوطني الجزائري.



وسجل هذا العرض حضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة، إلى جانب جمهور غفير من متابعي المهرجان.



ويحل المسرح الوطني التونسي، تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية، ضيف شرف في هذه الدورة. وقد حظيت مسرحية "الهاربات" التي مثّلت تونس في هذه التظاهرة المسرحية الهامة بترحيب واهتمام كبيرين من قبل الحضور. كما كانت مناسبة للاحتفاء بالفنانين المشاركين في العرض وبالمسرح التونسي.ومسرحية "الهاربات" هي ثمرة إنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج وبدعمٍ من وزارة الشؤون الثقافية. وهذا العمل من تأليف وسينوغرافيا وإخراج وفاء الطبوبي، ويجمع بين 6 شخصيات (خمس نساء ورجل) على الركح كوكبة من الممثلين هم فاطمة بن سعيدان ومنيرة الزكراوي ولبنى نعمان وأميمة البحري وصبرين عمر وأسامة الحنايني.وتنطلق حكاية "الهاربات" من فضاء أقرب إلى المحطة حيث خمس نساء ورجل تجمعهم حالة انتظار غامض. "ينتظرون من لم تأت ولن تأتي" كما تقول الطبوبي في ملخّص العمل. لكن الانتظار هنا ليس انتظارا للغائب بقدر ما هو بحث عن المعنى وسط العدم وهروب من واقع ضيّق إلى خيال أوسع ومن وجع فردي إلى خوف جماعي. وفي هذا المناخ الكابوسي، يتحول الركح إلى متاهة وجودية يعيش فيها الأبطال صراعاتهم مع ذواتهم ومع بعضهم البعض بحثا عن خلاص يبدو مستحيلا. وفي النهاية، وإن لم تأتِ المنتظرة، فإن الجميع يدرك أنهم لن يعودوا كما كانوا. وهذا المكان الغريب أشبه بمحطة زمنية معلّقة بين ماض منهار ومستقبل غامض. ومن هذا الغياب تتولد الأسئلة ويبدأ الضياع الوجودي من نحن؟ إلى أين نمضي؟ وهل ثمّة خلاص فردي في عالم ينهار جماعيا؟وتجدر الإشارة إلى أن "الهاربات" حصدت "التانيت الذهبي" في اختتام الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية. كما حازت جائزة أفضل عمل متكامل في الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".