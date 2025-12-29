لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي تستمع الى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول مشاريع القوانين الأساسية التالية:



* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.



اعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ



مميزات القواعد الجديدة للمنشأ



تساؤلات النواب وملاحظاتهم



ردّ الوزير وقرار اللجنة



يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.وأكد الوزير في بداية الجلسة، أنه تمّ تحديد تاريخ غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ صلب الاتفاقيات التجارية من خلال قرارات ثنائية ودخولها حيز التنفيذ، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب مساء اليوم.وأبرز أن منشأ البضائع يمثل عنصرا أساسيا في عملية استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة، ويمكن من منح امتياز للبضائع ذات المنشأ والتابعة لفضاء اقتصادي معين سواء على مستوى التصدير أو التوريد. وأضاف أنه تمّ وضع النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ سنة 1999 بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية، وهو يقوم أساسا على تراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي وتسهيل المبادلات التجارية.وأوضح الوزير أن الفضاء الأوروبي محمي ويصعب الولوج إليه، ومن شأن هذه القواعد الجديدة، المتمثلة في تراكم المنشأ والتحويل المبسط، أن تضمن دخول المنتوجات التونسية لهذه الأسواق بأكثر ثبات وسهولة.كما قدّم بسطة حول أهم مميزات القواعد الجديدة للمنشأ، والمتمثلة في مبدأ التراكم الكلي للمنشأ للمواد الأولية ونصف المصنعة، وكذلك عمليات التصنيع، بما يفتح آفاقا كبيرة أمام المؤسسات الصناعية التونسية خاصة الصغرى والمتوسطة لتطوير إنتاجها والرفع من صادراتها باكتساب صفة المنشأ التونسي في عديد القطاعات، وذلك من خلال الاستفادة من التراكم والاندماج في سلاسل القيمة.وبخصوص مبدأ التحويل المبسط، أشار إلى أنه يتمثل في تعديل عديد القواعد وتبسيطها ووضع قواعد بديلة، والترفيع في نسبة الاندماج من 40 إلى 50 بالمائة لأغلبية المنتوجات المعملية ذات غير المنشأ، وبالتالي التقليص في القيمة المضافة المطلوبة من 60 إلى 50 بالمائة، وهو ما يمثل فرصة هامة لتطوير عديد القطاعات الصناعية التونسية واكتساب صفة المنشأ، بما يفتح أمامها آفاق التصدير خاصة نحو الفضاء الأوروبي ويمتن العلاقات التجارية بين بلدان الفضاء الأورومتوسطي.ونوّه الوزير بالقدرة التنافسية للشركات التونسية، لاسيما في مجال التكنولوجيا والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات ستمكن من تسهيل جلب الاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.وأكد في ختام تدخله أهمية هذه الاتفاقيات لتسهيل التواصل داخل المنطقة الأورومتوسطية باعتبارها فضاء استراتيجيا لتونس، مما سيسهل مزيد التموقع في السوق الأوروبية وغيرها، وخلق الثروة وإيجاد مواطن شغل جديدة.وخلال النقاش، استفسر النواب عن أسباب تأخر عرض هذه المشاريع الهامة على أنظار مجلس نواب الشعب، وطلبوا استعجال النظر فيها وعدم تمكين النواب من الوقت الكافي لدراستها، وتوسيع الاستماعات في شأنها إلى مختلف الأطراف المتداخلة، وذلك رغم توصل تونس إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على قرار اعتماد القواعد الجديدة للمنشأ منذ تاريخ 22 جانفي 2025.كما تساءلوا عن مدى مساهمة القواعد الجديدة للمنشأ في رفع نسب الإدماج المحلي وتعزيز اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة الإقليمية مع الحفاظ على السيادة الاقتصادية، وعن القطاعات التي ستستفيد فعليا من هذا التعديل، وعن تقديرات انعكاسات هذا التعديل على الصادرات والميزان التجاري، خاصة بالنسبة للقطاعات الحساسة.واستوضحوا عن خطة الوزارة للتعامل مع وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة لضمان نفاذها الفعلي إلى هذه الامتيازات التفاضلية وعدم إقصائها بسبب المتطلبات الفنية أو الإدارية، كما تساءلوا عن جاهزية الإدارة التونسية، خاصة مصالح الديوانة، من الناحية التقنية والبشرية لتطبيق هذا النظام الجديد لقواعد المنشأ بما يضمن الشفافية وتيسير المبادلات دون تعطيل. وأكد الأعضاء على ضرورة تحقيق التوازن بين الانفتاح على هذه الأسواق وحماية النسيج الإنتاجي وتحقيق المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.وأبدى بعض النواب تخوفهم من انعكاس التعديلات الواردة ضمن هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني، وخاصة على القطاع الفلاحي على غرار قطاع زيت الزيتون والتمور، باعتبار أنه يقع تصدير هذه المنتوجات دون تعليب، وباعتماد هذه القواعد الجديدة سيقع تصنيعها في دول أخرى وبالتالي تنسب إليها وتكتسب صفة المنشأ.وفي إجابته عن جملة هذه التساؤلات، أكّد الوزير حرص الوظيفة التنفيذية على حماية مصالح تونس ومنتوجاتها الوطنية، معتبرا أنه مسار فني يسهّل عملية التبادل التجاري والاستثمار لتونس وللبلدان الشريكة في الفضاء الأورومتوسطي.وأكّد أنه تم اتخاذ كل التدابير لحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها في اعتماد هذه القواعد الجديدة والحفاظ على ديمومتها. كما شدّد على أن الوزارة تعمل على تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية وتسعى إلى اكتساح أسواق عالمية جديدة على غرار دول جنوب شرق آسيا وكذلك السوق الأمريكية.وقررت اللجنة الموافقة على مشاريع هذه القوانين الأساسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.