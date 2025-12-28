البطولة العربية للاندية البطلة لكرة الماء: نادي السباحة بن عروس يحرز المركز الثالث

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950edc9369e89.12521260_efokqipjnmghl.jpg width=100 align=left border=0>

أنهى نادي السباحة بن عروس مشاركته في البطولة العربية الرابعة عشرة للأندية البطلة لكرة الماء، التي احتضنتها الكويت من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري، في المركز الثالث، عقب فوزه في اليوم الختامي أمس السبت على نادي سباحين قسنطينة بنتيجة 33-8.



وكان نادي السباحة بن عروس قد استهل مشاركته بتحقيق فوز على القادسية الكويتي بنتيجة 25-5، قبل أن ينهزم أمام الأهلي المصري بنتيجة 7-22، ثم أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 11-12.













وعاد لقب البطولة العربية إلى الأهلي المصري، إثر فوزه في المباراة النهائية على نادي الكويت الكويتي بنتيجة 14-7.



وأقيمت المسابقة في صيغة بطولة مصغّرة بمشاركة خمسة أندية، وهي: نادي السباحة بن عروس (تونس)، الأهلي (مصر)، نادي الكويت والقادسية (الكويت)، ونادي سباحين قسنطينة (الجزائر).

