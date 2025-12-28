انطلاق فعاليات المخيم الشتوي "نشاط بلا شاشات" بمركز التربصات ببني مطير

انطلقت أمس السبت، فعاليات المخيم الشتوي الذي تنظّمه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بمبادرة من مرصد حماية حقوق الطفل وبالشراكة مع الكشافة التونسية، وذلك بمنطقة بني مطير.ويأتي هذا المخيم، وفق بلاغ لوزارة الاسرة، في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، ويستهدف خمسين طفلًا من ولايات الإقليمين الأوّل والثاني، في مبادرة تهدف إلى الوقاية من ظاهرة الإدمان على الشاشات وتعزيز التفاعل الإيجابي مع البيئة والطبيعة.

وقد اشتمل برنامج اليوم الأول على جملة من الأنشطة تضمّنت ورشات تفاعلية حول "الاستخدام الآمن للإنترنت" و"مخاطر الإفراط في استعمال الأجهزة الرقمية"، إضافةً إلى ورشة تفاعلية حول تمثلات الأطفال لأسباب التسرب المدرسي .كما تمّت برمجة أنشطة ترفيهية وتعليمية في الهواء الطلق، مثل المشي البيئي وألعاب جماعية تعزّز روح التعاون وتنمّي المهارات الحسّية بعيدًا عن الشاشات.ويهدف هذا المخيم إلى إعادة التوازن بين البُعدَين الرقمي والطبيعي في حياة الأطفال، لا سيما في ظلّ التزايد الملحوظ لظاهرة العزلة الرقمية والانقطاع عن الواقع المحسوس.ويحرص المنظمون على أن تكون الأنشطة متكاملة، وتُراعي الجوانب التربوية والنفسية والبيئية، بما يمكّن الأطفال من اكتساب مهارات حياتية متجددة عبر الانخراط في محيط طبيعي آمن ومحفّز.ويستمرّ المخيم على امتداد ثلاثة أيام، يتخلّلها برنامج مكثّف من الأنشطة البيئية والثقافية والترفيهية قبل أن يُختتم بعرض مشاريع الأطفال تحت عنوان "طفولتي خارج الشاشة"، حيث يقدّم الأطفال أفكارهم ومقترحاتهم لبناء بيئة تعلّم وترفيه أكثر شمولًا واستدامة.ويُعدّ هذا المخيم جزءًا من سلسلة مبادرات وطنية تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحماية الرقمية للأطفال، وتعزيز انتمائهم للطبيعة، في سياق شمولي يجمع بين التوعية والتكوين والابتكار التربوي، مع إيلاء صوت الطفل المكانة التي يستحقها كشريك فاعل في صياغة مستقبله.