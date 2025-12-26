ملتقى تدريبي بالحمامات لتطوير الممارسات البيداغوجية برياض التضامن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من 25 إلى 28 ديسمبر 2025 بمدينة الحمامات (نابل)، ملتقى تدريبياً يهدف إلى تحيين المعارف البيداغوجية للإطارات التربوية وتطوير أساليب العمل وأساليب التدخل التربوي داخل رياض الاطفال التابعة له "رياض التضامن".



وأوضح الاتحاد، في منشور على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، أن هذا الملتقى يسعى أيضاً إلى توحيد الممارسات البيداغوجية وتعزيز جودة التأطير التربوي، فضلاً عن تمكين المشاركين من أدوات عملية قابلة للتطبيق الميداني.









وبيّن أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توجهات الاتحاد الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات التربوية برياض التضامن، ودعم كفاءات الإطارات التربوية والإشرافية، ومواكبة آخر المستجدات البيداغوجية في مجال التربية ما قبل المدرسية.



ويشمل البرنامج التكويني، الذي تشرف عليه الجمعية التونسية للتربية ما قبل المدرسية، مقاربة شاملة ترتكز على التربية ما قبل المدرسية وتطبيقاتها القائمة على حقوق الطفل، إضافة إلى اعتماد التخطيط الاستراتيجي للتطوير التربوي، بما يسهم في تحسين جودة الممارسات البيداغوجية وتعزيز بيئات تعليمية آمنة، دامجة وصديقة للطفل.



كما تضمن الملتقى تنظيم ورشة حول التصدي للعنف بعنوان: «رياض التضامن فضاءات آمنة وصديقة للطفل»، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية وحماية الأطفال وضمان بيئة تربوية آمنة داخل رياض التضامن.

وبيّن أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توجهات الاتحاد الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات التربوية برياض التضامن، ودعم كفاءات الإطارات التربوية والإشرافية، ومواكبة آخر المستجدات البيداغوجية في مجال التربية ما قبل المدرسية.ويشمل البرنامج التكويني، الذي تشرف عليه الجمعية التونسية للتربية ما قبل المدرسية، مقاربة شاملة ترتكز على التربية ما قبل المدرسية وتطبيقاتها القائمة على حقوق الطفل، إضافة إلى اعتماد التخطيط الاستراتيجي للتطوير التربوي، بما يسهم في تحسين جودة الممارسات البيداغوجية وتعزيز بيئات تعليمية آمنة، دامجة وصديقة للطفل.كما تضمن الملتقى تنظيم ورشة حول التصدي للعنف بعنوان: «رياض التضامن فضاءات آمنة وصديقة للطفل»، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية وحماية الأطفال وضمان بيئة تربوية آمنة داخل رياض التضامن.