Babnet   Latest update 23:13 Tunis

ملتقى تدريبي بالحمامات لتطوير الممارسات البيداغوجية برياض التضامن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 22:11 قراءة: 0 د, 53 ث
      
ينظم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من 25 إلى 28 ديسمبر 2025 بمدينة الحمامات (نابل)، ملتقى تدريبياً يهدف إلى تحيين المعارف البيداغوجية للإطارات التربوية وتطوير أساليب العمل وأساليب التدخل التربوي داخل رياض الاطفال التابعة له "رياض التضامن".

وأوضح الاتحاد، في منشور على صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، أن هذا الملتقى يسعى أيضاً إلى توحيد الممارسات البيداغوجية وتعزيز جودة التأطير التربوي، فضلاً عن تمكين المشاركين من أدوات عملية قابلة للتطبيق الميداني.



وبيّن أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ توجهات الاتحاد الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات التربوية برياض التضامن، ودعم كفاءات الإطارات التربوية والإشرافية، ومواكبة آخر المستجدات البيداغوجية في مجال التربية ما قبل المدرسية.

ويشمل البرنامج التكويني، الذي تشرف عليه الجمعية التونسية للتربية ما قبل المدرسية، مقاربة شاملة ترتكز على التربية ما قبل المدرسية وتطبيقاتها القائمة على حقوق الطفل، إضافة إلى اعتماد التخطيط الاستراتيجي للتطوير التربوي، بما يسهم في تحسين جودة الممارسات البيداغوجية وتعزيز بيئات تعليمية آمنة، دامجة وصديقة للطفل.

كما تضمن الملتقى تنظيم ورشة حول التصدي للعنف بعنوان: «رياض التضامن فضاءات آمنة وصديقة للطفل»، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية وحماية الأطفال وضمان بيئة تربوية آمنة داخل رياض التضامن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320917

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026