بنزرت: استكمال أشغال تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع  ببنزرت في موفى جانفي المقبل

أعلن ممثلو المصالح الفنية المكلفة بإنجاز ومتابعة أشغال مشروع تهيئة وتجديد مركز طب النساء والتوليد وطب الاطفال والرضع ببنزرت، اليوم الخميس، خلال الجلسة الدورية لحضيرة الأشغال، عن استكمال كافة الاشغال الفنية المدرجة ضمن صفقة المشروع في موفى الشهر جانفي 2026 ، بما سيتيح الانطلاق مباشرة في تركيز التجهيزات الطبية الوظيفية للمنشأة.



ودعا والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على أشغال الجلسة، إلى الالتزام بمختلف المواعيد المعلنة والحرص على الجودة العالية للتدخّلات، ومطابقتها للمواصفات الفنية المدرجة والمصادق عليها بكراسات الشروط، مع مواصلة المتابعة والمرافقة الميدانية الدقيقة في هذا الصدد.





يذكر أنّ كلفة المشروع تبلغ 16 مليون دينار، ستخصّص تهيئة جميع فضاءاته الواقعة بالطابق السفلي والطابق الارضي والطابقين الاول والثاني.