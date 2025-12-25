افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز

اكد وزير السياحة سفيان تقية خلال افتتاحه صباح اليوم بساحة الفنون بسوق الصناعات التقليدية التي تتوسط مدينة دوز فعاليات المهرجان الدولي للصحراء في دورته 57 ان هذا المهرجان يعتبر من اكبر التظاهرات الثقافية في تونس، مشيرا الى ضرورة العمل المشترك على دعم القطاع السياحي وقطاع الصناعات التقليدية.



كما أشار الوزير بالمناسبة الى أهمية السياحة الصحراوية والسياحة الواحية مؤكدا تواصل العمل على تسويق الوجهة التونسية في الأسواق العالمية ومثمنا تحقيق الأهداف المرسومة لسنة 2025 عبر بلوغ 11 مليون سائح فضلا عن تتويج تونس كعاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 وهو ما يتطلب مزيد العمل للنهوض بالقطاع .



ومن ناحيته افاد المندوب الجهوي للسياحة ياسر صوف بان المهرجان الدولي للصحراء الذي يتزامن مع اقتراب الاحتفالات براس السنة الميلادية يساهم في الى حد بعيد في تحسين المؤشرات السياحية بالجهة مشيرا الى انه قد تم تسجيل وفود 175908 سائح على الجهة منذ مطلع السنة الجارية والى غاية 10 ديسمبر الجاري مقارنة بـ 171402 خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة تفوق 1 في المائة وهي نفس نسبة الزيادة في عدد الليالي المقضاة خلال نفس الفترة التي ارتفعت من 189162 لتبلغ 192945وفي السياق ذاته، بين مدير الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز اشرف بن عثمان ان هذه التظاهرة الثقافية التي باتت لها مكانتها على المستويين الوطني والدولي تستقطب سنويا الالاف من الزوار من داخل البلاد وخارجها مشيرا الى ان القائمين على هذا المهرجان حرصوا خلال هذه الدورة على الجمع بين اللوحات التقليدية المميزة لهذه التظاهرة مع اثراءها بعديد الفقرات الجديدة على غرار تظاهرة ملكة جمال المهرجان miss festival وتظاهرة المشي في الصحراء التريكنغ على مسافة 90 كلم بين الكثبان الرملية.وأضاف المصدر ذاته ان المهرجان الذي ينتظم في احدى اكبر ساحات العروض بالهواء الطلق جنوبي مدينة دوز المعروفة بساحة حنيش حافظ على عديد اللوحات المميزة على غرار لوحة القافلة والمرحول والدولاب والعرس التقليدي مثمنا عودة العكاضية الشعرية الى فضاء دار الثقافة محمد المرزوقي بعد تغيب عن هذا الفضاء لاكثر من 3 دورات متتالية بسبب اشغال التهيئة التي شهدتها هذه المؤسسة.ومن جهة اخرى، عبر عديد الزوار الذين واكبوا اللوحات الافتتاحية للمهرجان بسوق الصناعات التقليدية عن سعادتهم بالتعرف على مميزات الموروث التقليدي للجهة مشيرين الى جمالية المنطقة التي تجمع بين الامتداد الصحراوي للكثبان الرملية والواحات، وهو ما يجعلها من اجمل الوجهات السياحية التي يمكن قصدها من داخل وخارج البلاد.