فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية

اعلن فريق جندوبة الرياضية عبر صفحته الرسمية عن تعيين المدرب فخر الدين قلبي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم لبقية الموسم الرياضي 2025-2026.

وياتي التعاقد مع فخر الدين قلبي بعد فك الارتباط مع المدرب خالد الغربي يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتحتل جندوبة الرياضية المرتبة الخامسة ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 20 نقطة من 4 انتصارات و8 تعادلات وخسارة بفارق 8 نقاط خلف متصدر الترتيب التقدم الرياضي بساقية الداير.