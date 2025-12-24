الإتفاق خلال جلسة عمل علـــى الرفع في إنتاج الكهرباء بمحطة سوسة خلال سنة 2026 عبر تثمين الغازات المتأتية من رسكلة النفايات المنزلية

تم خلال جلسة عمل، بوزارة البيئة، تحت إشراف وزير البيئة، حبيب عبيد، الإتفاق على الرفع في إنتاج الكهرباء بمحطة سوسة خلال سنة 2026، عبر تثمين الغازات المتأتية من رسكلة النفايات المنزلية.



وتناولت الجلسة، المخصّصة لتقييم ومتابعة برامج التثمين الحالية ووضع خارطة العمل لمختلف المشاريع، بحضور إطارات عن الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات ووزارة البيئة، متابعة أشغال المقاولة المكلفة بالتهيئة بجربة وانطلاق انتاج الكهرباء ومتابعة أشغال المقاولة المكلفة بالتهيئة بباجة وعملية تثمين النفايات طبقا للتقنية اليابانية.



وناقش الحاضرون، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، كراس شروط تهيئة محطة تثمين النفايات بتونس ودراسة مقترح الموقع وكيفية إعداد المعطيات المطلوبة بشأن طلب العروض المضيق الخاص بولاية صفاقس والعمل على إصداره في الآجال، إلى جانب تقديم مخرجات دراسة وحدة تثمين النفايات بقفصة.كما بحث المجتمعون، بالمناسبة، كيفية دعم الشركات الأهلية المتقدمة بمشاريع تثمين النفايات بالمنستير وجرجيس ومضاعفة وحدات إنتاج التسميد العضوي على غرار مشاريع البلديات والنزل وبرمجة يوم إعلامي وتحسيسي حول مصبات المرجين وتثمين هذه المادة.وبخصوص النتائج الحالية لبرامج التثمين، كشفت الوزارة عن معالجة 202 طن من نفايات التجهيزات الكهربائية والإلكترونية إلى حدود 30 نوفمبر 2025 ببرج شاكير وجمع حوالي 40 ألف طن من الزيوت الغذائية المستعملة، ليتم تصدير 10 آلاف طن سنويا منها بعد معالجتها وجمع وتثمين 9600 طن من الإطارات المطاطية المستعملة سنويا.كما وقع تثمين مادة المرجين لإستغلاله كمخصب بالأراضي الفلاحية عبر فرش حوالي 500 ألف متر مكعب على ما يقارب 10 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية خلال الموسم 2024/2025 وإنتاج حوالي 100 طن من السماد العضوي في إطار الإحاطة الفنية بمحطات التسميد البلدية وتوفير 950 صندوق تسميد أي حوالي 100 طن سماد منتج عن طريق البرنامج الوطني للتسميد الفردي سنويا.وفي ما يتعلق بالتصرف في النفايات البلاستيكية، بما فيها منظومة "ايكولاف"، تم، وفق المصدر ذاته، جمع ومعالجة وتثمين من 50 إلى 70 ألف طن سنويا.